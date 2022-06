Seutulan Katriinantielle avautui viime viikolla pysäköintialue, jossa kuljettajat pääsevät vessaan ja suihkuun.

Lentokoneiden ääni jyrisee taivaalla ja Kehä III:n liikenne humisee parin kilometrin päässä.

Puomin takana häämöttää pysäköintikenttä, jonka viereen on noussut pari uutta rakennusta. On neljä vessaa, kolme suihkua pukukoppeineen ja kahviautomaatti.

Vantaalainen yrittäjä Jarno Kangas voitti Uudenmaan ely-keskuksen tarjouskierroksen Suomen ensimmäisestä yksityisestä raskaan kaluston lepoalueesta. Valmisteluun ja tarjouskierrokseen on kulunut lähes koko pandemia-aika.

Alun perin lentopysäköintiin tarkoitettu pysäköintikenttä on käytännössä rakennettu uusiksi.

”Sähköistys, valaistus, kameravalvonta, viemäröinnit, vanha asiakastila, pysäköintijärjestelmä ja kunnossapitokalusto on uusittu”, Kangas luettelee.

Sisäänkirjautuminen tapahtuu Rekkaparkin verkkosivuilla.

Neljän hehtaarin kenttä on jaettu kahtia siten, että rahtareille on varattu tilaa 61 ajoneuvolle. Enemmänkin olisi mahtunut, mutta ely-keskuksen sopimusvaltuutus on rajallinen. Sopimus on viisivuotinen.

Jo pandemian alussa Kankaalle selvisi, että lentomatkailun pysäköintitarve tuskin palaa ennalleen kovin nopeasti. Ensimmäisenä koronakesänä hän järjesti drive in-leffanäytöksiä tyhjällä kentällään, mutta toiminta jäi lyhytaikaiseksi.

Raskaan liikenteen lepoaluetta on seudulle yritetty saada jo parikymmentä vuotta, mutta turhaan. Alan toimijat Rahtarit ry ja Yhteinen toimialaliitto YTL ovat vauhdittaneet Seutulan lepopaikan syntymistä parhaan kykynsä mukaan, ja Kangas kiittelee järjestöjen aktiivisuutta.

Kuljettajajärjestö Rahtarit ry:n puheenjohtaja Juha Nybergin mukaan tarve lepoalueelle on valtava, mutta hyvät aikeet niiden perustamisesta ovat kuihtuneet lukuisiin selvityksiin.

”Ei ymmärretä, että kyse on yhteiskunnan huoltovarmuudesta, jossa kuljettajat ovat tärkeä lenkki. Kun viikon verran asuu auton nupissa, sitä todella kaipaa suihkua ja kunnon vessaa. Unohdetaan, että kuljettajat ovat ihmisiä”, Nyberg sanoo.

Johtava asiantuntija Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista on jo vuosia katsellut, miten ammattikuljettajat yöpyvät Vantaalla tien varressa, kun kunnon lepotiloja ei ole tarjolla. Hän pitää nykytilannetta epäinhimillisenä.

”Raskaan liikenteen taukopaikoissa tilanne on vielä surkeampi kuin joukkoliikenteen liityntäpysäköinnissä. Kunnat ovat haluttomia kaavoittamaan maata tähän käyttöön eikä niitä voi siihen pakottaa.”

Sitä mukaa, kun seudun asukasluku kasvaa, kasvaa myös tavarakuljetusten tarve.

Lainsäädäntö velvoittaa kuljettajia säännöllisiin lepotaukoihin, ja heitä rangaistaan, jos ajoajat ylittyvät. Silti kukaan ei ole ottanut vastuuta siitä, että lepopaikat olisivat kunnossa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuljettajat voivat yöpyä huoltoasemien yhteydessä. Vantaalla Keimolan huoltoaseman viereen on tehty lepoalue 20 perävaunulliselle ajoneuvolle, mutta huoltoasematoiminta on siellä päättymässä muutaman vuoden kuluttua.

Kuljettajia varten on rakennettu vessat ja suihkut.

