Helsingin Alppilassa leviää pelko rakkaiden silokallioiden tuhoamisesta kun alueelle rakennetaan uusia taloja.

Savonkatua reunustavat silokalliot aiotaan säilyttää Helsingin Alppilassa.

Sekä Helsingin kaupungin arkkitehti Paula Leiwo että alueen rakennussuunnitelmia työstävän NCC-yhtiön kiinteistökehittäjä Heikki Alén sanovat samaa.

”Silokalliot säilytetään ja riittävästi myös näkymiä, vaikka Savonkadun varteen tulee taloja”, Alén täsmentää.

Selväsanaisuus on nyt paikallaan. Huoli ja jopa pelko paikallisesti arvokkaiden kallioiden räjäyttämisestä on elänyt ainakin vuodesta 2020.

Kun oli käynyt ilmeiseksi, että Helsingin kaupunki haluaa yhdistää Pasilan ja Alppiharjun tiiviiksi kaupunkimaisemaksi, heräsi myös epäilys Saimaanpuistikossa ja Savonpuistossa olevien kallioiden tuhosta.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä NCC:n ja kaupungin on määrä julkistaa ensimmäiset suunnitelmat Savonkadun muutoksesta. Ne ovat varsinaisen suunnittelun alku.

Melkoisia ideoita on hahmoteltu. Alueen eteläreunalla Alppitalon omistava kiinteistöosakeyhtiö haluaa talon purettavan ja korvata sen asuinkorttelilla. Alppitalosta on jo tehty rakennushistoriallinen selvitys, mutta Leiwon mukaan purkupäätös edellyttää silti vielä huolellista perustelua.

Stadin ammattiopiston rakennus junaradan puolella, alueen pohjoispäässä halutaan myös purkaa.

Pasilan peruskoulun tulevaisuus on auki: itse rakennus on suojeltu, mutta koulukäytön jatkaminen on auki.

”Tarvitaan vielä vaihtoehtotarkasteluja. Nämä ovat hyvin alustavia suunnitelmavaihtoehtoja”, Leiwo sanoo.

Mutta silokallioiden lakipisteet säilyvät.

Nyt myös kaupungin arkkitehti Leiwo sanoo sen ilman ehtoja. Aiemmissa teksteissä on muotoiltu, että kalliot pyritään säilyttämään.

”Viralliset paperit ovat puolentoista vuoden takaa. Asukkaat ovat jo saaneet vaikutettua, että ei pyritä säilyttämään vaan säilytetään kalliot”. Leiwo sanoo.

Tarkalleen ottaen tosin kallion reunoista mahdollisesti louhitaan osa. NCC on toimittanut HS:lle joukon havainnekuvia, joista näkee alustavat rakennusten sijoittelut.

Havainnekuvassa Savonkadun suunnittelualueelle aiotut rakennukset. Suunnitelma on alustava.

Toimistotilaa ollaan rakentamassa Savonkadun varteen niin, että osa nykyisestä viheralueesta ja myös kallion reunasta jää niiden alle.

”Molempien kallioiden lakipisteet täytyy säilyttää Saimaanpuistikossa ja Savonpuistossa, vaikka Savonkadun varteen tulee taloja”, Alén sanoo,

Hän kuvailee, että kalliolle on ajateltu muutamia askelmia helpottamaan kulkemista. Mahdollisesti kallioille tulisi myös puutasoja ja keinuja.

”Niitä ei ole pakko rakentaa”, Alén sanoo.

Alppitalon tontista osa voitaisiin lohkoa kaupungin puistoksi. Vaikka uudet rakennukset siis veisivät siivun puistosta, eteläosassa syntyisi Leiwon mukaan uutta viheraluetta.

”Sekä asukkaiden että kaupungin selvä tahtotila on, että maiseman kannalta keskeistä viheryhteyttä parannetaan”, Leiwo sanoo.

Alueen rakentaminen on käynnistymässä aikaisintaan vuonna 2025.