Kuvassa on Atrian tehtaan pihalla Nurmossa sijaitseva aurinkopuisto, joka on Suomen suurin. Kuva on vuodelta 2018, jolloin puistossa oli 22 000 aurinkopaneelia. Energiayhtiö Helen suunnittelee Nurmijärvelle huomattavasti pienempää, 2 800 paneelin voimalaa.