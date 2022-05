Helsinki ajautui sivustakatsojaksi kun jääkiekon avulla tahkotaan nyt Tampereesta tapahtumien keskipistettä.

Helsingillä on ongelma.

Kaupungista puuttuu toimiva kansainvälisen tason sisäareena, minkä takia suurten tapahtumien ja tulojen määrä vähenee.

Kansainvälisiä tapahtumia järjestetään nyt muualla, ja Helsinki on ajautunut useiden sattumusten seurauksena sivustakatsojaksi. Tampere esimerkiksi isännöi tänä vuonna miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoja, ja kaupunki on valittu kisojen pääpelipaikaksi myös ensi vuonna.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen sanoo, että MM-kisoista jää Tampereelle arviolta 30–40 miljoonaa euroa, kun pääkaupunkiseudulla tapahtumapotentiaali jäi pitkälti hyödyntämättä.

Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) ei lähde arvioimaan, kuinka suurista menetyksistä on kyse.

”On selvää, että kun tapahtumia jää tulematta tai tiloja ei ole tarjolla, siinä menetetään kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Tietenkin myös tapahtumasektori ja koko palveluelinkeino, matkailu- ja ravintolapuoli, siitä kärsivät.”

Samaan aikaan Finlandia-talo on remontissa ja kongressitilaa on tavallista vähemmän vuokrattavana. Vielä ennen koronapandemiaa Helsinki oli Pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki.

”Kongressituristit jättävät kaupunkiin eniten rahaa. Jos tilanne jatkuu pitkään, puhutaan sadoista miljoonista euroista”, Pakarinen sanoo.

Helsingin päättäjiä tilanne ei tietysti miellytä.

”Tämä on suoraan sanottuna ongelma Helsingille, että olemme tilanteessa, että meillä ei riittäviä kansainvälisiä ja moderneja standardeja täyttävää areenaa ole”, Sazonov sanoo.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) pitää tilannetta ongelmallisena erityisesti tapahtumateollisuuden kannalta.

”Helsingin jäähalliin on pystytty siirtämään jonkin verran konsertteja ja muita tapahtumia. Mutta tarvitsemme kertaluokkaa isomman areenan kansainvälisille tapahtumille.”

Helsingin vanhan jäähallin yleisökapasiteetti on 8 200 henkeä.

Pääkaupungin suuria tapahtumia on aiemmin järjestetty Ilmalassa sijaitsevassa Helsinki-hallissa eli entisellä Hartwall-areenalla. Tapahtumapaikka vetää yleisöä yli 13 000 henkeä, mutta siellä ei toistaiseksi järjestetä tapahtumia.

Tapahtumajärjestäjät lopettivat yhteistyön venäläisomisteisen areenan kanssa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut myös siihen, että jos isoja kansainvälisiä konsertteja ajatellaan, olemme palanneet jossain määrin takaisin Neuvostoliiton aikaan”, Arhinmäki sanoo.

”Silloin Helsinkiin oli vaikea saada suuria kansainvälisiä esiintyjiä, koska tämä oli pussinperä: sen jälkeen Helsinki on ollut yksi etappi matkalla Pietariin tai Moskovaan.”

Suunnitteilla olevasta uudesta tapahtuma-areenasta Garden Helsingistä on puhuttu yli kymmenen vuotta. Hanke on kohdannut runsaasti vastoinkäymisiä ja areenan rakentaminen on viivästynyt. Sen katsomoon on kaavailtu noin 10 500 paikkaa.

Vertailun vuoksi: Tampereen uudessa, viime vuonna valmistuneessa Nokia-areenassa on 15 000 katsojapaikkaa.

”Kyllä meidän pitäisi saada esimerkiksi hallihankkeet eteenpäin reippaasti. Tässä olisi hyvät neuvot tarpeen, miten saamme matkailun kasvamaan. Se, että tapahtumalokaatiot ovat kunnossa, on yksi selkeä tekijä”, Pakarinen sanoo.

Myös Sazonov toivoo, että Garden Helsingin hankkeeseen saataisiin vauhtia. Areenalla on lainvoimainen asemakaava.

Garden Helsingin johtohahmo Timo Everi oli Helsingin Sanomien maaliskuisessa haastattelussa vaitonainen hankkeen tarkasta aikataulusta. Everi kertoi, että rakennuslupavaiheessa menee ainakin kuluva vuosi ja rakentamisessa vähintään kolmesta neljään vuotta.

”Nykyinen tilanne korostaa tarvetta suurareenalle, ja Tampere kirittää meitä siinä”, Sazonov sanoo.

Pakarisen mukaan näyttää siltä, että Helsinki pelaa tapahtumanjärjestäjänä nyt alivoimapeliä.

”Helsingissä olisi syytä tutkia tarkoin, mitä Tampere on tehnyt oikein. Siellä rakennetaan paljon uutta ja saadaan nopeasti valmista aikaan.”

Helsingin jäähallia ja Olympiastadionia Sazonov kuvailee ”pieniksi laastareiksi” tapahtumien järjestämisen kannalta. Olympiastadion on ulkoareena ja soveltuu esimerkiksi konserttien järjestämiseen kesäkaudella.

Helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei HS:n haastattelemien apulaispormestareiden mielestä ole. Heidän mukaansa yksi vaihtoehto olisi Ilmalan hallin saamista pois venäläisestä omistuksesta.

”Olisi hienoa, että syntyisi kotimainen konsortio [yhteistyön muoto], joka saisi hallin omistukseensa hankittua ja ehkä vielä investoisi sen modernisoimiseen”, Sazonov sanoo.

Arhinmäen mukaan toinen vaihtoehto on, että eduskunta säätää lain, jolla areena siirtyisi valtion haltuun.