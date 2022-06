Tutkimuksen mukaan Suomessa asuvista sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöihin kuuluvista kolmannes koki häirintää. Taiteilija Ani Iivanainen on päättänyt, ettei anna pelon estää taiteen tekemistä.

Valokuvaaja Ani Iivanainen halusi kertoa sosiaalisessa mediassa tulevasta näyttelystään. Hän oli kuvannut sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjä eli sateenkaari-ihmisiä, ja nyt näyttelylle oli sovittu aika ja paikka helsinkiläisen hotellin tiloissa.

Iivanainen, itsekin sateenkaari-ihminen, jakoi Instagram-tilillään muutamia valokuvia tulevasta näyttelystä.

Julkaisut houkuttelivat nopeasti paikalle trolleja: provosoivia kommentoijia, jotka nimimerkkien takaa kyseenalaistivat vähemmistöjen kokemat vääryydet.

Miksi aina pitää nostaa esiin teidän oikeutenne? Eikö Suomi muka ole maailman tasa-arvoisin maa? Nämä ovat esimerkkejä tyypillisistä viesteistä.

”Viesteissä ja kommenteissa tuotiin esille esimerkiksi se, että kommentoijan mielestä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta ei ole olemassa. Osassa viesteissä uhkailtiin asioilla, joita en halua toistaa. Olen ilmiantanut ne vihapuheena”, Iivanainen kertoo. Juuri vihapuheelle hän ei halua antaa enempää mediatilaa.

Syrjivät kommentit myös lisäävät vähemmistö­stressiä, joka tarkoittaa muun muassa ennakkoluuloista, syrjinnästä ja jatkuvasta väkivallan pelosta johtuvaa kuormitusta.

HS on nähnyt osan kommenteista, jotka Iivanainen on sittemmin poistanut. Hän haluaa pitää sosiaalisen median tilinsä turvallisena tilana kaikille.

” ”Minun ei pitäisi joutua miettimään sitä, onko minun turvallista esimerkiksi järjestää valokuvanäyttely.”

Iivanainen on turhautunut, muttei yllättynyt kuviaan koskevasta kommentoinnista. Pride-viikolla avattava, koko heinäkuun kestävä Me olemme – We are ei ole hänen ensimmäinen teemaa käsittelevä näyttelynsä.

Vuonna 2019 Iivanaisella oli transsukupuolisuutta ja muunsukupuolisuutta käsittelevä valokuvanäyttely. Seuraavana vuonna julkaistiin lyhyt dokumenttielokuva samasta aiheesta.

Myös nämä taideprojektit herättivät samoja reaktioita.

”Olen tehnyt tietoisen valinnan, etten suostu hiljentymään tai lopettamaan taiteen tekemistä näiden reaktioiden takia. Mutta minun ei pitäisi joutua miettimään sitä, onko minun turvallista esimerkiksi järjestää valokuvanäyttely”, Iivanainen sanoo.

Mutta yhteiskunta ei ole sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöille turvallinen muutenkaan, Iivanainen muistuttaa.

Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimuksen mukaan Suomessa asuvista sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä kolmannes oli kokenut häirintää vuonna 2019. Trans- ja intersukupuolisista vastaajista fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa koki viidesosa, seksuaali­vähemmistöistä joka kymmenes.

Vuonna 2020 Suomessa tilastoitiin 852 viharikosta. Näistä 5,4 prosenttia liittyi uhrin seksuaaliseen suuntautumiseen ja 2,6 prosenttia uhrin sukupuoli-identiteettiin.

Toisaalta sateenkaari-ihmisten kokema väkivalta ei usein tule viranomaisten tietoon. Tutkimusten mukaan vain 16 prosenttia väkivaltaisen viharikoksen uhreiksi joutuneista on ilmoittanut tapahtuneesta poliisille.

Syrjinnän ja väkivallan uhka kasvaa, mikäli ihminen kuuluu useampaan vähemmistöön – esimerkiksi jos hän on vammainen tai bipoc. Bipoc-termi on lyhenne englanninkielisistä sanoista black, indegenous and people of color, ja sillä viitataan kaikkiin ei-valkoisiin ihmisryhmiin.

Näiden tilastojen Ani Iivanainen tahtoisi nähdä muuttuvan tasa-arvoksi.

Hän haluaa näyttää taiteensa kautta, miten moninainen sukupuoli- ja seksuaali­­vähemmistöjen yhteisö on.

Näyttelyn kuvissa esiintyvät ihmiset saivat itse määrittää, mitä haluavat tuoda esiin ja kuinka heitä kuvataan.

”Tämä näyttely on rakkaudenosoitus sateenkaari-ihmiseltä sateenkaari­yhteisölle. Haluan tuoda meidän olemassaolomme näkyviin”, Iivanainen sanoo.

Kohderyhmänä eivät ole kuitenkaan vain vähemmistöihin kuuluvat, vaan Iivanainen toivoo paikalle myös enemmistön edustajia. Hänen toiveensa on, että taiteen avulla ihmiset heräisivät pohtimaan, mitä itse voivat tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

Ani Iivanainen on tyytyväinen, että näyttely tulee esille Klaus K -hotelliin. Hotelli on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja Iivanainen luottaa siihen, että toiminta on sen mukaista.

Etenkin arjen tekoja Iivanainen tahtoisi nähdä enemmän. Että jokainen puuttuisi syrjivään puheeseen tai halveksivaan kielenkäyttöön, vaikka kukaan vähemmistöön kuuluva ei olisi sitä kuulemassakaan. Usein vähemmistöjen kustannuksella vitsailuun tai halveksuvien nimitysten käyttöön puuttuminen jää vähemmistöjen itsensä vastuulle.

”Monet ovat hiljaa, vaikka tunnistavatkin loukkaavan puheen, koska on niin epämukavaa puuttua tilanteeseen. Mutta se ei koskaan ole yhtä ahdistavaa tai pelottavaa kuin heille, joita väkivaltainen puhe koskee.”

Omalta Instagram-tililtään Iivanainen poistaa kaikki provosoivat kommentit ja toisinaan myös sulkee kommentoinnin.

”Olen kyllä oppinut tunnistamaan, jos ihminen oikeasti haluaa tietää enemmän. Silloin yleensä kysymys alkaa ’hei, haluaisin ymmärtää paremmin’ tai muuten arvostavasti. Niihin saatan vastata, jos aika ja voimavarat antavat myöten. Provosointiin en koskaan”, Iivanainen sanoo.

Iivanaisen mukaan vähemmistöihin kuuluvat ihmiset uupuvat siitä, että joutuvat jatkuvasti opettamaan muita. Yleensä hän pyrkii ohjaamaan aiheesta kiinnostuneet esimerkiksi Setan koulutusmateriaalien pariin.

”Kuviani koskevien kommenttien kautta on tullut näkyväksi, että on vielä paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, millaista on kuulua yhteen tai useampaan vähemmistöön meidän yhteiskunnassamme. Omista perusoikeuksistaan ovat joutuneet taistelemaan niin sateenkaari-ihmiset, vammaiset kuin esimerkiksi bipocit”, Iivanainen sanoo.

Iivanainen toivoo, että Pride-viikolla ei tarvitsisi pelkästään puolustaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Hän haluaisi myös juhlia omaa, itse valitsemaansa sateenkaariperhettä.