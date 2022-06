Husin toinen todennäköinen apinarokkotartunta on saatu Eurooppaan suuntautuneella matkalla.

Suomessa on todettu toinen todennäköinen apinarokkotartunta.

Tartunta todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Miespotilaalla havaittiin tartunta Orthopoxviruksesta, jonka sukuun apinarokkovirus kuuluu. Lopullinen varmistus apinarokkotartunnasta saadaan, kun näytteen sekvensointi valmistuu.

Hus kehottaa hakeutumaan testiin, jos henkilöllä on sekä oireita että suurentunut riski tartuntaan.

Apinarokon ensioireita ovat esimerkiksi kuume, päänsärky, turvonneet imusolmukkeet, selkäkipu, lihaskivut ja väsymys. Iho-oireet alkavat tyypillisesti 1–3 päivää kuumeen alkamisen jälkeen.

Husin mukaan riski tartunnalle on suurempi, jos henkilöllä on edeltävän kolmen viikon aikana ollut kontakti apinarokkoa sairastavaan ihmiseen, henkilö on matkustanut alueella, jolla apinarokkoa esiintyy tai henkilöllä on ollut lukuisia seksikumppaneita.

THL:n mukaan apinarokko ei tartu herkästi ihmisestä toiseen ja paranee yleensä itsestään. Jos epäilet saaneesi apinarokkotartunnan, ole yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen kuin hakeudut hoitoon.