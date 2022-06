Pääkaupunkiseudulla uusien hyvinvointialueiden kovapalkkaiset johtajat ovat niitä, jotka ovat johtaneet sosiaali- ja terveyspalveluita tähänkin asti. Mitä he lupaavat tulevasta?

Reilun puolen vuoden päästä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastuslaitoksissa siirrytään uuteen aikaan.

Pääkaupunkiseudulla hyvinvointialueiden vallankäyttäjät on nyt valittu. He kaikki ovat entuudestaan tuttuja sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotehtävistä.

Hyvinvointialueiden johtajien palkat ovat kovia. Osalla jopa kovempia kuin pääministerillä. Pääministerin tehtävästä maksetaan Suomessa 13 990 euroa kuussa.

Kysyimme vasta valituilta johtajilta, miten he tulevaisuuden näkevät.

Vaikka kaikki haastatellut korostivat poliitikkojen olevan vastuussa päätöksenteosta, pyysimme heiltä myös jonkin lupauksen tulevasta.

Timo Aronkytö, Vantaa ja Kerava

Tulevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja. Alaisia: 5 000. Asukkaita alueella: 275 000. Palkka: 15 500 euroa kuukaudessa.

Timo Aronkytö

”Lupaan, että vuodenvaihteen jälkeen pääsee nopeammin terveyskeskukseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee. Kotona voi elää kuntoutuneena vanhanakin. Kaikissa kolmessa asiassa pitää onnistua”, Timo Aronkytö sanoo.

Suuret tavoitteet tarkoittavat myös suurta vastuuta, Aronkytö toteaa. Siihen hän on kuitenkin valmis. Kokemusta on: Aronkytö on johtanut eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita vuosikymmeniä ja toiminut Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupungin­johtajana keväästä 2020.

”Meidän pitää lunastaa ne odotukset, joita valtio, lainsäätäjät ja asukkaat ovat asettaneet meille hyvinvointialueena. Palveluiden järjestämisvastuu alkaa vuodenvaihteessa, mutta organisaatiohan on jo pystyssä. Jo nyt näkee, että se on innostunut ja haluaa kantaa vastuuta.”

Aronkytö toivoo, että siirtymä uuteen saadaan tehtyä turvallisesti, palveluyksiköiden toiminta jatkuu ongelmitta ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä Apotti toimii. Haasteena hän pitää sote-alan ammattilaisten rekrytointia ja sitä, että nämä onnistutaan sitouttamaan tehtäviinsä.

”Lääkäreitä ja hoitajia tarvitaan lisää pysyviin työsuhteisiin. Sote-ala on rauhaton, alalla on paljon heiluriliikettä ja ammattilaiset vaihtavat paikkaa liian usein. Se ei ole työntekijöiden vika vaan organisaatioiden.”

Organisaatioiden toimintakulttuuria täytyykin Aronkydön mukaan kehittää. Esimerkiksi kannustimia tulee lisätä.

”Sellainen kulttuuri täytyy luoda, että ihmiset voivat hyvin. Emme voi jäädä jalkoihin näissä kysymyksissä.”

Juha Jolkkonen, Helsinki

Juha Jolkkonen

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pian myös pelastuslaitoksen toimialajohtaja. Alaisia: 15 000. Asukkaita alueella: 650 000. Palkka nyt: 13 500 euroa kuukaudessa, mutta saatetaan neuvotella uusiksi.

”Lupaan, että uudistuksesta huolimatta teemme jotain hoitojonoille. Ihmisten täytyy päästä esimerkiksi terveyskeskuksiin ja suun terveydenhoitoon nopeammin, ei tosin aina lääkärille”, sanoo Juha Jolkkonen.

Helsingin kaupunki vastaa vuodenvaihteen jälkeen ainoana kuntana omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan ja pelastustoimestaan.

Helsinkiläisen ei pitäisi huomata uutta aikaa heti mitenkään. Helsinkiläispoliitikot sen sijaan huomaavat, koska näihin palveluihin varattu raha alkaa tulla valtiolta. Valtio myös ohjaa asioita vahvemmin kuin ennen.

Jolkkonen pelkää muutoksen johtavan poliittisesti vaikeisiin päätöksiin mahdollisista leikkauksista. Hänen mukaansa tulevaisuuden rahoitusmalli ei vieläkään ota tarpeeksi huomioon pääkaupungin erityispiirteitä, kuten asunnottomuutta, korkeita elinkustannuksia ja vieraskielisten määrää.

”Sote-uudistus on Helsingille yhden koon sukkahousut, joita sovitellaan monenlaisiin jalkoihin.”

Toki Jolkkosesta on myös välttämätöntä venyttää niitä sukkahousuja, eli kehittää palveluja tehokkaammiksi. Esimerkiksi digitaalisia palveluja voisi parantaa.

Toinen merkittävä ongelma on ammattilaispula. Sen ratkaisemiseksi Jolkkonen haluaisi lisää työvoimaa ulkomailta, uudenlaista työnjakoa eri ammattiryhmien kesken ja mahdollisesti myös korkeampia palkkoja.

Hoitojonojen purkamisen lisäksi pitäisi pyrkiä vielä kauemmas laitosmaisuudesta sijoitettujen lasten, ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa.

”Pitäisi olla keveämpää, mutta myös kodinomaisempaa ja inhimillisempää.”

Sanna Svahn, Länsi-Uusimaa

Sanna Svahn

Tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja. Alaisia: 9 000. Asukkaita alueella: 475 000. Palkka 17 000 euroa kuukaudessa.

”Lupaan, että modernisoimme palveluja. Tulevaisuudessa pitää saada nykyistä parempaa palvelua sillä rahalla mitä on käytettävissä”, sanoo Sanna Svahn.

Svahn on tavallaan valittu tehtävään, jota hän jo tekee. Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen lisäksi hän on vetänyt sote-uudistukseen valmistautumista koko alueella. Espooseen hän tuli Attendolta.

Svahn pitää onnistumisena, jos vuodenvaihteessa ihmiset eivät huomaa muutosta. Siinä on urakkaa: kymmeniä tietojärjestelmiä pitää esimerkiksi sovittaa yhteen.

Kun alun kiivaasta kehitysvaiheesta on selvitty, kaiken pitäisi toimia paremmin ja halvemmalla. Miten?

Svahn uskoo digitaalisiin palveluihin. Ja siihen, että Länsi-Uudellemaalle tärkeitä ovat yhteistyökumppanit kuten yritykset ja yhdistykset.

Pitää myös monistaa hyvät toimintatavat koko alueelle.

Esimerkkeinä hän mainitsee osassa kuntia toimivan chat-klinikan sekä tiimimallin, joka on hävittänyt jonot kolmella espoolaisterveysasemalla.

Ison Omenan, Kalajärven ja Kilon terveysasemilla odotus lääkäriin kiireettömissä asioissa on lyhentynyt 90 päivästä alle kolmeen. Samankaltaista mallia on käytetty myös Kauniaisissa ja osassa yksityisiltä ostetuista palveluista.

Osa ongelmista ratkaistaan jo puhelun aikana, mutta monimutkaisempia pulmia ratkomaan tulee ammattilaisten tiimi.

”Kyse on myös hoidon jatkuvuuden turvaamisesta tiimin avulla. Vanha omalääkärijärjestelmä ei toimi enää, kun harva tekee samassa työpaikassa pitkään uraansa.”

Svahn korostaa myös, että Länsi-Uudenmaan pitää olla hyvä työnantaja.

”Koulutetut ammattilaiset haluavat tehdä työnsä hyvin. Siihen pitää olla hyvät työolot ja hallittavissa oleva määrä työtä.”

Vuodenvaihteessa 2023 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Uudellamaalla neljälle hyvinvointialueelle ja Helsingille. Itä-Uudellamaalla johtajavalinta on vielä kesken, Keski-Uusimaa tekee valinnan vasta syksyllä.

