Valtuusto äänesti padon purkamisen puolesta äänin 48–31.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on keskusteltu Helsingin politiikassa jo yli vuosikymmenen ajan.

Helsingin ylin päättävä elin on ottanut kantaa sen puolesta, että Vanhankaupunginkosken pato halutaan purkaa. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona, että Helsinki alkaa selvittämään padon purkamista.

Sdp:n Ville Jalovaara teki kokouksessa palautusesityksen sen puolesta, että padon purkamiseen ei ryhdyttäisi.

Palautusesitys kaatui äänin 48–31.

Padon purkamisesta on keskusteltu Helsingin politiikassa jo yli vuosikymmenen ajan. Padon puolestapuhujat puhuvat alueen rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, ollaanhan Helsingin syntysijoilla. Padon purkamisen kannattajat taas perustelevat kantaansa luontoarvoilla ja varsinkin uhanalaisten vaelluskalojen elinoloilla.

Aiemmin poliittinen keskustelu on joka kerta päättynyt purkamisen vastustajien voittoon, mutta helmikuussa tapahtui käänne. Kun Karin aloitetta käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa, selkeä enemmistö äänesti padon purkamisen puolesta.

Kaupunginhallitus äänesti padon purkamisen puolesta viime viikolla äänin 10– 5.

Virkamiehet esittivät alun perin, että kosken itähaaran kunnostaminen selvitettäisiin ennen padon purkamisen selvittämistä. Nyt kuitenkin valtuusto päätti, että Vanhankaupunginkoskea käsitellään kokonaisuutena, itähaarassa ei siis aloiteta töitä ensin. Kokonaissuunnitelman on tarkoitus olla valmis helmikuussa 2023.

PurkamineN ei kuitenkaan tule tapahtumaan helposti ja nopeasti. Huomioon otettavia asioita on paljon, ja valtuuston päätös on vasta ensimmäinen askel siihen suuntaan, että purkaminen on mahdollista.

Suunnitelma purkamisesta pitää tehdä ”huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin”.

Vaikutukset eri kalakantoihin ja alueen virkistyskäyttöön pitää myös selvittää huolella, samoin tarkat kustannukset.

”Tämä on hyvin vaikea asia, johon liittyy monia selvitettäviä asioita. Luotan kuitenkin siihen, että kulttuuriperinnön vaaliminen ja padon purkaminen voisivat toimia samanaikaisesti”, sanoi puheenvuorossaan kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

