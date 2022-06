Alueella halutaan puurakentamista sekä rapattuja tai tiilestä muurattuja julkisivuja.

Malmin lentokentän ja sen ympäristön kaavoittaminen asuinkäyttöön etenee Ala-Malmilla.

Nyt Helsingin kaupunki hakee kaavamuutosta kentän länsipuolella olevalle Sunnuntaikorttelien alueelle, joka on ollut kiitoradan varoalueena.

Asuinalueelle halutaan nyt entistä selkeämmin perinteistä arkkitehtuuria: puuta julkisivuihin. Lisäksi havainnekuvissa näkyy uudelleen yleistyvä ilmiö: harjakatot.

Tuoreempiakin ilmiöitä kaavassa: viherkattoja, aurinkoenergiaa, palstaviljelyä, yhteistiloja ja kattoterasseja.

Kaavamuutos koskee aluetta, joka rajautuu lännessä Ormuspellon teollisuusalueeseen, etelässä Teerisuontiehen ja idässä lentokenttäalueeseen. Sunnuntaipalstojen pientaloalueiden nykyiset asuintontit eivät kuulu kaava-alueeseen.

Kaavaan on merkitty asuinrakentamisen lisäksi puistoalueita ja palveluita sekä pikaraitiotien linjaus. Raitiotien pysäkin yhteyteen suunnitellaan Sunnuntaikortteleiden keskeiset julkiset ulkotilat ja liittyminen ympäröivään puistoverkostoon.

Kaavaluonnoksessa alueella on uutta asuntokerrosalaa on 65 003 kerrosneliömetriä. Suunnitelmissa Sunnuntaikortteleihin on tulossa kerrostaloja, rivitalomaisia pientaloja sekä erillistaloja. Alueelle on tulossa myös päiväkoti ja palstaviljelyalue.

Alueen pientaloissa tulisi olla puinen julkisivu sekä harjakatot. Kerrostalojen arkkitehtuurissa olisi myös puurakentamista sekä puisia, rapattuja tai tiilestä muurattuja julkisivuja.

Kaavasuunnitelmassa alueen liikenne tukeutuu pääasiassa joukkoliikenteeseen.

Asuinkerrostalojen asukaspysäköinti keskitetään alueen keskeiseen pysäköintitaloon. Pientalojen pysäköinti sijoittuu omille tonteille tai niille määrätyille autopaikkojen korttelialueille.

Osa Ala-Malmin Sunnuntaikortteleiden taloista saa perinteisen harjakaton.

