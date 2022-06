Henrik Vuornoksen (kok) mielestä oppilaaksi ottoalueita pitää myös enemmän sekoittaa, niin että koulumatkan pituus ei ole ainoa kriteeri alueessa.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos esittää parempia palkkoja opettajille, jotka opettavat kouluissa, joissa on paljon vieraskielisiä oppilaita.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok) esittää, että taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommilla alueilla sijaitsevien koulujen opettajille maksetaan parempaa palkkaa kuin muiden koulujen opettajille.

Nämä ovat alueita, joissa asuu esimerkiksi paljon matalasti koulutettuja ja työttömiä. Usein myös pienituloisten vieraskielisten osuus alueilla on suuri.

”Parhaiden opettajien pitäisi olla vaikeimmissa kouluissa. Helposti tuppaa olemaan niin, että parhaat opettajat ovat parhaissa kouluissa. Paremmalla palkalla opettajia voitaisiin houkutella vaikeampiin kouluihin.”

HS uutisoi keskiviikkona Espoon alueiden ja koulujen välisestä eriytymisestä kun osaan kouluihin keskittyy yhä isompi osuus vieraskielisiä lapsia.

Lue lisää: Espoossa on koulu, jossa enää pieni osa lapsista puhuu äidin­kielenään suomea – Tutkija huolissaan koko seudun kehityksestä

Opettajalta vaaditaan Vuornoksen käsityksen mukaan huomattavasti enemmän koulussa, jossa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita kuin koulussa, jossa oppilaat ovat taustaltaan samankaltaisia.

”50 prosenttia muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia on yleisesti pidetty koulussa kipurajana. Sen jälkeen kielen oppiminen heikentyy merkittävästi. Jotkut sanovat, että välitunnilla puhutaan youtube-englantia”, Vuornos sanoo.

Hänestä on syytä myös pohtia oppilaaksiottoalueiden rajojen muuttamista, vaikka hän tietääkin, että se ei välttämättä ole suosittu ajatus vanhempien keskuudessa. Oppilaaksiottoalueet määrittelevät mikä on perheiden lähikoulu.

”Espoossakin pitää käydä keskustelu, että koulumatka ei ole ainoa kriteeri oppilaaksiottoalueissa. Erilaisia asuinalueita pitäisi pystyä jakamaan eri koulujen alueisiin.”

Vuornoksen mukaan osittain Espoossakin näin tapahtuu, koska usein kerrostaloalueen lähellä on omakotitaloalue ja molemmilta alueilta lapset käyvät samaa koulua. Tätä pitäisi Vuornoksen mielestä lisätä.

”Koulut, joissa vieraskielisten osuus Espoossa on suurin, sijaitsevat vuokratalovaltaisilla kerrostaloalueilla. Suvelassa on yksinkertaisesti liikaa tuettua asumista. Espoon Asunnoilla on siellä asuntoja, joista voisi päästä eroon ja myydä ne jollekin kehitettäväksi.”

Kirstin koulu ja Kirkkojärven koulu, jossa on Espoossa toiseksi eniten vieraskielisiä oppilaita, sijaitsevat molemmat Espoon keskuksen suuralueella.

Vuornoksen mukaan Espoon keskuksen segregaatiota saataisiin jo tasattua, jos vuosia kestänyt kiista tyhjillään olevan Espoon kaupungintalon purkamisesta saataisiin päätökseen.

”Sille alueelle voitaisiin kaavoittaa kortteli, johon rakennetaan painotetusti vapaarahoitteisia omistusasuntoja.”