Sähkökatko alkoi, kun Hoas vaihtoi sähköntoimittajaa. Sähköyhtiön mukaan ongelma korjataan mahdollisimman pian.

Osa Helsingin seudun opiskelija-​asuntosäätiön Hoasin asukkaista Viikissä on ollut keskiviikosta lähtien ilman sähköä.

Hoasin toimitusjohtajan Matti Tarhion mukaan sähkökatko alkoi sen jälkeen, kun sähköntoimittaja vaihtui kesäkuun alussa.

Hoas kilpailuttaa sähköntoimittajia osaan kiinteistöistään vuosittain.

Tarhiolla ei ole tarkkaa tietoa, montako kiinteistöä ja asukasta sähkökatko koskee tai milloin sähköt saadaan toimimaan.

”Tämä on asukkaidemme kannalta ikävä tilanne, ja olemme harmissamme heidän puolestaan. Tilanne tuli meillekin puun takaa, kun asukkailta alkoi tulla yhteydenottoja.”

Tarhion mukaan sähkökatkosta kärsivät asukkaiden lisäksi joidenkin liiketilojen vuokralaiset. Hän ei muista, että vastaavaa olisi tapahtunut aiemmin.

”Ehdottomasti tästä tulee vuokraan hyvitystä. Lumme Energia saa vastata siitä.”

Lumme Energian toimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan noin 70 asukasta on ollut ilman sähköä.

”Juuri äsken saamani tiedon mukaan sähköt on saatu palautettua 60 asukkaalle. Nyt ponnistelemme sen eteen, että saamme sähköt lopuillekin palautettua.”

Ongelman tarkka syy ei ole Tykkyläisen tiedossa. Hänen mukaansa se liittyy Lumme Energian ja paikallisten verkkoyhtiön tietokatkoon.

”Jokin siinä on mennyt pieleen. Verkkoyhtiöllä ei ole ollut tietoa, että me myymme sähkön näihin kohteisiin. Tämä on hätkähdyttävä tilanne. Näin ei saa tapahtua. Asukkaat ovat osattomina joutuneet kärsimään tästä.”

Korvausasioita pitää Tykkyläisen mukaan miettiä sitten, kun ongelma on saatu korjattua ja sen aiheuttaja selville.

”Korjaamme tilanteen niin nopeasti kuin mahdollista.”