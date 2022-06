Helsinki päätti eilen purkaa kiistellyn padon – Historiallisen muutoksen tiellä on kuitenkin kiusallisia seikkoja

Helsinki päätti eilen Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että pato purettaisiin.

Myöhään keskiviikkoiltana 48 helsinkiläisvaltuutettua iloitsi.

Ikuisuuksia päätöksenteon rattaissa pyörinyt kesto-ongelma nytkähti eteen päin: valtuusto päätti alkaa selvittämään Vanhankaupunginkosken padon purkamista.

Padosta on vuosien varrella tehty lukuisia aloitteita ja selvityksiä. Purkamista on puolustettu ennen kaikkea vaelluskalojen olosuhteiden parantamisella.

Aina ennen vastaan on tullut seinä.

Tällä kertaa aloite meni läpi, mutta selvitykset ovat silti edessä. Valtuuston päätös ei tarkoita suoraan, että pato todella joskus puretaan.

Koskea halkovaan kivimuuriin liittyy iso kasa erilaisia kysymysmerkkejä. Kaupungin tulee tehdä padosta rakennussuojeluoikeudelliset, vesioikeudelliset ja luonnonsuojeluoikeudelliset arviot.

Kiinnostavin kysymys liittyy rakennussuojeluun. Helsinki perustettiin Vantaanjoen suulle vuonna 1550, ja Museovirasto on luokitellut alueen valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Ei liene liioiteltua sanoa, että paikka on Suomessa ainutlaatuinen.

Kaupungin pitää siis selvittää, voidaanko pato purkaa kokonaan tai osittain ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään.

Luonnonsuojeluoikeudellisessa arvioinnissa täytyy selvittää, miten purkaminen vaikuttaisi muun muassa Vantaanjoen vesiekosysteemiin, kalakantoihin ja vesitasapainoon. Muuri on seissyt paikallaan lähes 150 vuotta ja on siten ehtinyt muodostaa oman vaikutuksensa ympäristöön.

Pato on suojeltu s-3 -suojelumerkinnällä, ja sen purkaminen vaatii uuden asemakaavan tekemisen. Purkamiseen tarvitaan todennäköisesti myös uusi vesilupa, jonka myöntämisessä viranomaiset joutuvat punnitsemaan alueen erilaisia arvoja keskenään.

Virkamiehistön mukaan aiempien selvitysten valossa suojelumerkinnän kumoaminen ja padon purkaminen voi olla ”rakennussuojelua koskevan oikeudellisen sääntelyn kannalta haasteellista mutta ei mahdotonta”.

Aiemmin purkamista on pidetty mahdottomana. Mikä siis muuttui nyt?

Vastaus on poliittinen tahto. Vihreät saivat vakuutettua valtuuston enemmistön siitä, että padon purkaminen on hyvä asia. Asiaan vaikuttaa varmasti se, että vaelluskalojen elinoloista on viime vuosina alettu valtakunnallisestikin puhua enemmän.

Nyt selvitykset tehdään ajatuksella, että jokainen kivi käännetään sen tieltä, että purkaminen saataisiin juridisesti mahdolliseksi.

Ja koska patoon liittyy suuria intohimoja, ratkaistaneen asia lopulta hallinto-oikeudessa.