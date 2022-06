Helsinkiläinen ravintola Maxill on joutunut sulkemaan ovensa maanantaisin, ja vantaalaisen Minttiravintoloiden koko markkinointi on suunnattu rekrytoimiseen.

Ravintola Zilla on yksi Minttiravintolat-yhtiön neljästä ravintolasta Tikkurilassa.

Työvoimapula kurittaa nyt ankarasti ravintola-alaa, eivätkä ongelmat rajoitu vain pikaruokapaikkoihin. Esimerkiksi tunnettu helsinkiläisravintola Maxill on joutunut sulkemaan ovensa maanantaipäiviksi kokkipulan takia.

Ravintoloitsija Alexander Gullichsenin mukaan tilanne on ollut samanlainen jo pitkään, mutta korona-aika pahensi tilannetta.

”Meillä on jatkuvasti haku osaavasta henkilökunnasta päällä, mutta välillä se pitää katkaista, kun alkaa turhauttaa.”

Maxill etsi kokkia jo vuosi sitten, kun Helsingin Sanomat haastatteli ravintolan päällikköä.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan tilanne on ravintola-alalla ”suorastaan katastrofaalinen”.

Ongelmia on lähes jokaisella ravintolayrityksellä Suomessa.

”Tuoreen kyselyn mukaan työvoimapulaa pitää vaikeana 78 prosenttia majoitusliikkeistä ja 73 prosenttia ravintola-alan yrityksistä”, Lappi kertoo.

”Koronarajoitukset ovat vieneet ravintola-alalta varmuudella yli 10 000 työpaikkaa koko maassa, mutta todellinen luku saattaa olla yli 20 000. Asiasta ei ole vielä tarkempaa tutkimusta.”

Työvoimapula näkyy Lapin mukaan ravintoloissa hitaampana palveluna, lyhyempinä ruokalistoina, siivouksen puutteena ja aukioloaikojen lyhenemisenä. Jotkut ravintolat ovat sulkeneet ovensa lopullisesti.

”Koronan jälkeen kuluttajien kysyntä on ollut kovaa, joten ravintoloissa työskenteleville kuormitus on kohtuuton. Myös työvoiman etsiminen tuottaa yrityksille kohtuutonta vaivaa”, Lappi kertoo.

Alexander Gullichsen on tunnettu niin ravintola Maxillista kuin myös avokadopastan reseptistä. Gullichsen on osakkaana myös Alexanderplats-ravintolassa Etelä-Esplanadilla.

Myös Maxillissa työvoiman etsimiseen kuluu runsaasti aikaa. Ravintoloitsija Gullichsenin mukaan työvoimaa on vaikea tavoittaa edes ilmoituksilla, mutta jatkuvuus ei ole taattu, vaikka uusi työntekijä löytyisikin.

”Työpaikkaa vaihdetaan hyvin helposti. Kun työntekijöillä on nykytilanteessa varaa valita, ei työpaikkoihin enää sitouduta samalla tavalla kuin ennen”, Gullichsen sanoo.

”Siinä toivoisi vähän järkeä, sillä pikkupätkät eivät näy hyvältä CV:ssä. Sellaisella on vaikea saada työtä, jos hakee paikkaa, jossa vaaditaan vastuunottoa ja kokemusta.”

Ala vaivaa myös huono julkisuus. Uutisissa on jatkuvasti kertomuksia siitä, kuinka työntekijät eivät voi joissain paikoissa pitää taukoja tai palkanmaksussa on ongelmia. Se vähentää kiinnostusta hakeutua ravintoloihin töihin.

”Se on valitettava yleistys, joka ei pidä läheskään kaikkien kohdalla paikkansa. Siksi me olemme joutuneet julkaisemaan työnhakuilmoituksissa tiedot palkasta ja eduista.”

Työvoimapula vaikuttaa myös alan investointeihin: uusia ravintoloita ei uskalleta perustaa. Vantaalla toimivan Minttiravintolat-yrityksen ravintoloitsija Kimmo Bergman haluaisi laajentaa mutta ei voi.

Yrityksellä on neljä ravintolaa Tikkurilassa, yksi Kuusijärvellä ja yksi Tammistossa.

”Tikkurila kasvaa rajusti, joten siellä olisi kysyntää ja tarvetta uusille ravintoloille. Meillä on ideoita ja pääomapuolikin kunnossa, mutta uusien ravintoloiden avaaminen on liki mahdotonta”, Bergman kertoo.

”Emme voi kehittää myöskään uusia palveluita, koska ei ole varmaa, että niiden toteuttamiseen löytyy työntekijöitä.”

Bergmanin mukaan heidän yrityksensä koko toiminta keskittyy juuri nyt työvoiman saatavuuteen. Lähes kaikki markkinointiponnistelut on suunnattu rekrytoimiseen ilmoittelun, sosiaalisen median ja hakukoneoptimoinnin avulla.

Yhtiön johtokaan ei ehdi tehdä sitä, mitä sen pitäisi, eli kehittää liiketoimintaa. Johdon työ on muuttunut sairaus- ja muiden poissaolojen työvoimaan aiheuttamien aukkojen täyttämiseksi.

”Keskitymme vain ydinliiketoimintamme pyörittämiseen ja olemme onneksi pystyneet pitämään ravintolat auki seitsemän päivää viikossa, toisin kuin moni muu alan yrittäjä.”

Tikkurilan Old Story kuuluu myös Minttiravintoloiden ravintoloihin.

Mitä sitten pitäisi tehdä, että tilanne paranisi?

Timo Lapin mukaan Suomesta ei löydy työntekijöitä enää tarpeeksi. Työelämään tulevat ikäluokat ovat aiempaa pienempiä, eikä niistä löydy tarpeeksi tekijöitä eläkkeelle siirtyneiden tilalle.

Lapin mukaan yksi tärkeä tapa ratkaista työvoimapula on työperäisen maahanmuuton helpottamiseen.

”Työlupia on myönnettävä nopeammin, ja työvoiman tarveharkinnasta tulee luopua. Ravintoloissa on työvoimapulaa myös Euroopassa, joten katse on käännettävä mantereen ulkopuolelle.”

