Tartuntoja on todettu vuoden aikana pistoshuumeita käyttävien keskuudessa moninkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna.

Reilun vuoden aikana pääkaupunkiseudulla on tullut ilmi yli kymmenen uutta hiv-tartuntaa huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa.

Lukema on merkittävä, sillä vuosien 2013-2018 aikana tapauksia oli vain kaksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiolääkäri Jussi Sutinen sanoo, että nyt tärkeää olisi välttää vuosituhannen vaihteen tilanne, jolloin noin viiden vuoden aikana huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa todettiin yli 200 HIV-tartuntaa.

”Silloin pääkaupunkiseudulla oli hetken tartuntamäärässä maailman jyrkin kulma. Tulipalo saatiin kuitenkin hallintaan ennen kuin se levisi”, Sutinen kertoo.

Nyt huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa leviävä virus on eri alatyyppiä kuin vuosituhannen vaihteessa.

Nykyistä alatyyppiä on esiintynyt laboratoriotuloksissa viimeiset neljä vuotta, jonka aikana on todettu 14 uutta tapausta pistoshuumeita käyttävien keskuudessa.

THL:n mukaan Husin alueella todettiin vuonna 2021 kaikkiaan 96 HIV-tartuntaa. Tapausten määrä on ollut nousussa. Kokonaislukema sisältää myös pistoshuumeita käyttävien tartunnat.

Edellinen epidemia 20 vuotta sitten saatiin hallintaan erityisesti uuden hoitoyksikön ansiosta. Hoitoyksikössä tarjotaan samalta luukulta huumeita käyttävien korvaushoito sekä Hiv-lääkitys.

Sutinen pelkää, että kaikkia tartunnan saaneita ei ole vielä tavoitettu.

”Tämän ryhmän joukossa on huomattavan syrjäytyneitä yksilöitä. Etsivää työtä tulisi lisätä, jotta kaikki löydetään”, Sutinen sanoo.

HIV-tartunnan nopea toteaminen on tärkeää, jotta lääkehoito voidaan aloittaa. Toimivaa lääkitystä käyttävä henkilö ei ole enää tartuttava. Mikäli tartunnan saaneen hoito on aloitettu ajoissa, ei eliniänennuste poikkea muusta väestöstä.

”Nyt todetussa tartuntaryppäässä monet tartunnat ovat huomattavan tuoreita. Tavallaan se on hyvä asia, koska silloin tartunnan saaneet eivät ole olleet pitkään tietämättömiä omasta tartunnastaan. Toisaalta tuoreessa tartunnassa viruksen määrä veressä on korkeampi muutaman kuukauden ajan, ja silloin he ovat erityisen tartuttavia muille”, Sutinen kertoo.

Helsingin kaupungin epidemiologinen yksikkö on tiedottanut terveydenhoidon yksiköitä toimenpiteistä, joilla tartuntamäärien kasvu pyritään taittamaan.

Tartuntojen testaamista kehotetaan tehostamaan, jotta tilanne ei pääsisi kehittymään epidemiaksi. Testaamista tarjotaan terveydenhuollon palveluissa sekä pistoshuumeiden käyttäjille kohdistetuissa jalkautuvissa palveluissa pikatestauksena.

Samaan aikaan Hiv-tartuntojen kanssa ovat olleet kasvussa myös B-hepatiittitartunnat.

Vuosien 2021-2022 aikana Helsingissä on todettu ainakin 17 akuuttia B-hepatiittitapausta.

Hus on ohjeistanut alueensa kuntia tehostamaan B-hepatiittitapausten tartunnanjäljitystä.

Myös B-hepatiittia vastaan oleva rokotussuoja tulee tarvittaessa tarkastaa ja rokotus uusia. Pistämällä huumeita käyttävät saavat maksuttoman B-hepatiittirokotteen kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.