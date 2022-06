Viime kesän Kasarmikadun kesäkatukokeilu johti neljän kesäkadun avaamiseen tänä vuonna.

Helsinkiin avattiin perjantaina neljä kesäkatua: Kasarmikatu, Pieni Roobertinkatu, Korkeavuorenkatu ja Erottajankatu ovat kesäkatuja elokuun loppuun saakka.

Kaupunki kokeili viime vuonna kesäkatua Kasarmikadulla, ja hyvien kokemusten vuoksi kesäkatuja päätettiin laajentaa tänä vuonna. Neljä kesäkatua muodostavat yhtenäisen kävelyverkoston Esplanadilta Designmuseon aukion suuntaan.

Tänä vuonna kesäkaduilla on pyritty huomioimaan aiempaa enemmän myös lapsia. Mukana kesäkaduilla on kiipeilyyn ja rakenteluun sopivia elementtejä. Lisäksi näille osuuksille on lisätty entisestään kasvillisuutta, levähdyspaikkoja ja varjoa.

Kesän mittaan alueella esitetään erilaista musiikki- ja esitystaidetta.

Kesäkadut ovat muulta liikenteeltä rauhoitettuja kävelykatuja. Vain tontille ajo ja huoltoajo sallitaan.

Kaupunki kertoo tavoittelevansa vuotuisia kesäkatuja osana kaupunkistrategian mukaista käveltävän ympäristön lisäämistä kaupungissa.

