Traficomin mukaan valvontaa tarvitaan enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tarkasti yhdessä poliisin kanssa opetusajoneuvoja keskiviikkona Helsingissä, Lohjalla ja Turussa.

Valvonnassa tarkasteltiin opetusajoneuvojen vaatimuksia sekä opetukseen liittyviä lupia.

Helsinki suoriutui tarkastuksessa huonoimmin.

Helsingissä tarkastettavaksi päätyi 28 opetusajoneuvoa. Neljässä tapauksessa valvojille ei ollut esittää liikenneopettajalupaa.

Yksi autokouluauto oli käyttökiellossa katsastamattomuuden vuoksi, ja yksi autokoulun henkilökuntaan kuuluva kuski kuljetti oppilasta ajokokeeseen, vaikka oli menettänyt ajo-oikeutensa.

"Havaitut puutteet osoittavat, että valvonnalle on tarvetta. Olemme saaneet palautetta, että erityisesti lisäjarrupolkimen asennuksessa on puutteita, mutta nyt tehty valvonta osoitti, että myös muissa asioissa on selviä virheellisyyksiä", sanoo päällikkö Max Fogdell tiedotteessa.