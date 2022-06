Oikeus totesi, että vuonna 1934 syntynyt nainen oli kaupanteon hetkellä heikossa asemassa ja johdateltavissa.

Iäkäs nainen myi Eirassa sijaitsevan arvoasuntonsa selvästi alihintaan. Hovioikeus purki asuntokaupan tuomiossaan.

Oikeuden mukaan myyjä oli muistisairas, eikä ymmärtänyt rahan arvoa. Oikeus katsoi myyjän olleen johdateltavissa.

Vuonna 1934 syntynyt nainen myi Eirassa, merenrannassa sijaitsevan arvoasuntonsa taloyhtiön isännöitsijälle syyskuussa 2019. Kauppahinta 156 neliömetrin asunnosta oli 805 000 euroa. Neliöhintana oli siis 5 160 euroa.

Kyseessä on Eirassa uniikki asunto, johon on yhdistetty useampia huoneistoja. Asunnossa on esimerkiksi parveke, mikä on kohteen kaltaisissa vanhoissa asunnoissa harvinaista. Useat todistajat pitivät asuntoa sen sijainnin ja oman pihan sekä puistonäkymien vuoksi ainutlaatuisena.

Vaikka asunto on laajaa remontointia vaativassa kunnossa, kauppahinta on silti alueeseen ja asunnon harvinaisuuteen nähden selvästi liian edullinen.

Yksi oikeuden haastattelema asiantuntija kuvailee kauppahintaa ”poskettoman edulliseksi”. Toinen asiantuntija arvioi asunnon arvoksi yli 1,4 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeus arvioi, että vaikka asunnolle ei huonon kunnon vuoksi löytyisi ostajaa 1,4 miljoonan euron hinnalla, markkinahinta olisi joka tapauksessa huomattavasti enemmän kuin 805 000 euroa.

Käräjäoikeus totesi, että nainen oli kaupanteon hetkellä heikossa asemassa ja johdateltavissa.

Lääkärinlausunnon mukaan nainen ei tammikuussa 2020 tiennyt tulojaan tai missä pankissa hänen rahansa olivat. Hän ei ymmärtänyt, mitä mikin maksaa tai edes rahayksikköä.

Nainen oli lääkärin mukaan selvästi edunvalvojan tarpeessa.

Muistisairautta arvioivan testin pisteet olivat naisen kohdalla olleet kesäkuussa 2019 samat kuin tammikuussa 2020.

Hovioikeus jätti käräjäoikeuden tuomion voimaan ja julisti kaupan pätemättömäksi. Lisäksi ostaja velvoitettiin korvaamaan naisen oikeudenkäyntikulut.