Mainostaulu häiritsi herttoniemeläisiä asukkaita, ja siitä tehtiin useita valituksia.

Herttoniemessä sijaitsevan kauppakeskus Hertsin ulkoseinässä olevan suuren mainosnäytön käyttö on kielletty pimeään aikaan ympäristöä häiritsevänä.

Asiasta päätti Helsingin hallinto-oikeus Hertsin vedettyä pois valituksensa.

Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunnan ympäristö- ja lupajaos kielsi kesäkuussa 2021 taulun käytön auringonlaskun ja auringonnousun välisenä aikana saman vuoden syyskuusta lähtien.

Kielto on voimassa, kunnes kiinteistön­omistaja on esittänyt ympäristö- ja lupa­jaostolle tarkan suunnitelman siitä, miten taulun ympäristölle aiheutuva haitta ja häiriö poistetaan.

Uhkasakoksi jaos määräsi kiinteän peruserän 15 000 euroa sekä 3 000 euroa jokaiselta kuukauden jaksolta, jona kieltoa ei noudateta.

Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi teki asiasta valituksen hallinto-oikeuteen, mutta veti valituksensa pois huhtikuun lopulla.

Kiistan aiheuttanut mainostaulu alkoi toimia elokuussa 2020. Se näytti mainoksia joka päivä kello 7–22, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Kooltaan se on neljä metriä leveä ja 8,8 metriä korkea.

Ympäristö- ja lupajaoksen mukaan mainostaulu on aiheuttanut haittaa asumiselle, koska liikkuvat mainokset näkyvät suoraan koteihin.

Enemmistö sisällöistä ei liittynyt kiinteistön toimintaan, vaan ne olivat Clear Channelin kautta myytyjä tuotemainoksia.

Välkkyvä taulu on ärsyttänyt Herttoniemen asukkaita, ja siitä on tehty Helsingin kaupungille lukuisia valituksia.

Helsingin rakennusvalvonta on lausunnossaan todennut, että taulu on lupaehtojen vastainen ja se tulisi siksi poistaa. Yhtenä syynä rakennusvalvonta piti sitä, ettei laitteen kirkkaudensäätö toiminut automaattisesti, vaan sitä on pitänyt säätää käsin.