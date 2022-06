Kielekkeinen valtiolippu on viikinkiaikojen perua.

Tänään lauantaina vietetään Puolustusvoimien lippujuhlaa, jota kunnioitetaan valtakunnallisella paraatilla. Tänä vuonna paraati järjestetään Helsingissä.

Lippujuhlan paraati alkaa perinteisesti sillä, että katselmukseen tuodaan Puolustusvoimien lippu eli kielekkeinen valtiolippu. Siinä sinisen ristin keskellä on Suomen vaakuna ja oikeassa reunaan on leikattu kielekkeet. Lipun saapuminen tapahtuu juuri ennen paraatijoukkojen ilmoittamista tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Mutta mistä on peräisin ajatus leikata lippuun kielekkeitä? Vastauksen tietää kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd), joka on niin kiinnostunut lipuista, että on kirjoittanut niistä jopa kaksi kirjaa: Maailman maat – Liput ja historia ja Leijonasta siniristiin – Suomen liput ja historia.

Kiljusen mukaan kielekkeisten lippujen tarina ajoittuu aina viikinkeihin saakka.

”Kielekkeet sotalipuissa ovat pohjoismainen traditio, joka juontaa juurensa viikinkien viireistä. Risti taas on peräisin ristiretkeläisten neliön muotoisista baneerilipuista”, Kiljunen kertoo.

Tanskan lippu on maailman vanhin käytössä oleva valtiolippu ja peräisin 1200-luvun lopulta. Se oli alun perin baneerilippu. Kristikunnan reuna-alueena tanskalaiset ottivat lippuunsa ristin.

”Kun tanskalaiset lähtivät sotimaan, he viikinkiviirejä kunnioittaakseen sijoittivat lipun reunaan kielekkeet."

Myöhemmin kansallislippujen muodoksi vakiintui suorakaide. Tällöin kielekelipun peruna syntyi skandinaavinen risti, jossa pystysakara on tangonpuoleisessa päässä.

”Muut Pohjoismaat kopioivat Tanskalta omiin valtiolippuihinsa skandinaavisen ristin ja sotalippuihinsa kielekkeet.”

Kielekkeistä valtiolippua kutsuttiin Suomessa sotalipuksi aina vuoden 1978 lippulakiin saakka. Tuolloin vakiintuivat nykyiset Suomen lippujen nimikkeet kansallislippu, valtiolippu ja Puolustusvoimien lippu.