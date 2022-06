Leipuri-kondiittorilinjalta valmistuneen Abinui Muyahin värikäs neuleasu on hankittu Kamerunista. Muyah kunnioittaa mekolla sekä juhlaa että toista kotimaatansa. ”Tämä ei ole minulle pelkkä mekko, vaan tässä on tarina! Kamerunissa on englantilainen ja ranskalainen osa, ja mekkoni on englantilaiselta puolelta. Olemme lähellä valtamerta, joten meillä on palmupuita. Lippumme on vihreä, punainen ja keltainen, ja mekko toistaa lipun värejä.”