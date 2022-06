Aiemmin keväällä kerrottiin suurista suunnitelmista Espoossa ja Kirkkonummella.

Microsoftin ja Fortumin suunnitteleman datakeskuksen kolmanneksi sijaintipaikaksi Uudellamaalla suunnitellaan Vihtiä.

Yhtiöt kertoivat aiemmin keväällä havittelevansa useita keskuksia Etelä-Suomeen. Maaliskuussa tiedeotettiin jo, että Espooseen ja Kirkkonummelle aiotaan rakentaa, nyt kesäkuussa kolmanneksi paikkakunnaksi selvisi Vihti.

Vihdin kunnassa datakeskusta pidetään kunnalle yhtä merkittävänä asiana kuin aikoinaan rautatien ja moottoritien rakentamista.

”Datakeskukset ovat tulevaisuuden valtaväyliä”, maalailee kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen (kesk) tiedotteessa.

Kolmen keskuksen rakentamisen on määrä alkaa samaan aikaan, kun kaikkien kohdalla kaavamuutokset on vahvistettu ja tarpeelliset luvat saatu. Tämä voikin viedä aikaa, sillä sekä Espoon Oittaan että Kirkkonummen Kolabackenin suunnitelmilla on myös vastustajansa. Molemmista asemakaavoista on valitettu.