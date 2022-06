Kanahaukka on tullut pääkaupunkiin jäädäkseen. Poikaset kokeilivat jo siipiensä kantavuutta, kun HS vieraili kahdella pesällä rengastajan kanssa.

Kanahaukan risukasalta näyttävä pesä on kuusessa 15 metrin korkeudessa Helsingin Keskuspuiston laidalla. Sitä ei ole helppo nähdä, vaikka se on polun vieressä.

Koiran ulkoiluttaja kävelee ohi autuaan tietämättömänä pesästä.

Uudenmaan kanahaukkoja 1970-luvulta asti rengastanut Tapio Solonen tähyilee ylös.

”Yksi poikanenhan on jo tuossa oksalla. Katsopa kiikarilla, onko sen pää vielä valkoinen”, hän pyytää.

Ei ole, se on ruskea. Poikanen katsoo pesän viereiseltä oksalta alas meitä kohti. Valkoinen pää olisi merkinnyt poikasuntuvaa, mutta tämä yksilö on ne jo karistanut. Se tarkoittaa, että lintu on luultavasti runsaan viiden viikon ikäinen ja valmis siivilleen.

”Nyt ei näytä hyvältä”, Solonen mutisee.

Siinä ei ole mitään negatiivista, että poikanen on poistunut pesästä, mutta rengastamisen kannalta tämä pesä saattaa olla vesiperä.

Kanahaukan runsaan viiden viikon ikäiset poikaset jättivät pesänsä juhannusviikolla Helsingin Keskuspuistossa. Tässäkään jutussa ei kerrota pesien tarkkoja sijainteja, sillä häirintä ja jopa haukkojen tappaminen ovat yhä olemassa olevia riskejä.

Lintuja rengastetaan, jotta niistä saataisiin yksilötason tietoa: miten ne liikkuvat, kuinka ne voivat, kauanko ne elävät. Solonen toimittaa tietonsa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle.

Kun poikaset lentävät, niitä ei saa enää kiinni. Myöhässä ollaan.

Luonnon aikataulut ovat aikaistuneet ilmaston lämmetessä. Se pääsi yllättämään, koska tätä pesää ei ole voitu seuratakaan myöhäisen löytymisen vuoksi.

”Silloin kun aloitin näitä rengastuksia, kanahaukan rengastukset vasta aloitettiin tässä juhannuksen alla”, Solonen kertoo.

Tänä kesänä hän on käynyt Helsingissä ja lähiseudulla jo parillakymmenellä kanahaukan poikaspesällä. Pesintöjen menestys on ollut hyvä.

”Tänä kesänä on ollut paljon nelosia”, Solonen sanoo.

Se alkaa olla kanahaukalle maksimi. Viittä enempää ei poikasia löydy juuri koskaan. Kaksi tai kolme ovat normaalioloissa tavallisia poikaslukuja.

Kanahaukat onnistuvat nykyään pesinnöissä pääkaupunkiseudulla jopa paremmin kuin muualla maassa keskimäärin. Kaupungissa on monenlaista ravintoa myös talvella, ja vaino on vähäistä. Lisäksi Helsingin seudulla riittävän jykeviä ja vanhoja pesäpuita voi olla paikoin jopa helpompi löytää kuin maakuntien talousmetsistä.

Ly Kaipiainen on innostunut rengastuskiipeilystä. Kuuseen päästään köysien avulla ja rungosta tukea hakien. Oksat ovat usein tiellä.

Vieressä kiipeilijä Ly Kaipiainen virittelee varusteitaan. Hän avustaa Solosta, ilman palkkaa hänkin. Hän ampuu kiipeilyköyden kuusen oksan ympäri, ja pesästä lehahtaa lentoon toinenkin poikanen.

Pesällä päätetään käydä, jotta poikasluku tulee varmistettua. Kaipiainen kiipeää suojalasit päässä, koska kanahaukkaemo saattaa joskus hyökätä kiipeilijän päätä kohti puolustaakseen pesäänsä.

Lopulta siivilleen heittäytyy vielä kolmaskin ruskea poikanen. Kaikki lentävät jo varsin hyvin.

Kaipiainen tulee alas kuusesta ja kertoo nähneensä pesässä vain yhden puoliksi syödyn kaninpoikasen.

Solonen lohduttaa häntä. ”Tärkein tieto on poikasten määrä, muu on ekstraa.”

Hänen mukaansa poikasista ei tarvitse olla huolissaan, koska ne pystyivät lentämään toisten puiden oksille. Maassa ne olisivat ketun armoilla.

Kanahaukan poikaset pysyttelevät pesän lähistöllä kesän loppuun asti. Vanhemmat toimittavat ruokaa pesälle, jossa poikaset käyvät syömässä lentoharjoitustensa välissä.

Nyt ei vanhempia näy.

Kanahaukka on tullut Helsinkiin jäädäkseen. Reviirejä on pääkaupunkiseudulla noin viisikymmentä, mikä alkaa Solosen mukaan lähennellä kuviteltavissa olevaa enimmäismäärää.

”Niitä on tasaisesti joka puolella, myös hyvin lähellä keskustaa.”

Rotevan ja pitkäpyrstöisen petolinnun voi nähdä keskustassakin käytännössä missä vain. Varislinnut ovat pääsaalista, mutta myös sepelkyyhkyt, oravat, rotat, kanit ja rusakonpoikaset maistuvat.

”Pulutkin totta kai, mutta niitä alkaa olla nykyisin aika vähän”, Solonen toteaa.

Kanahaukan voi nähdä Helsingissä missä vain. Tämä yksilö tarkkailee ympäristöään töölöläisen talon antennilta.

Kanahaukka on tehokas saalistaja, joka pystyy saamaan saalislintuja kynsiinsä myös tiheämmässä maastossa.

Kanahaukka selvästi viihtyy pääkaupungissa, mutta niin ei todellakaan ole aina ollut. Kanahaukka on perinteisesti ollut Suomessa suurten metsäerämaiden lintu, vainottu ja ihailtu.

”Eipä sitä olisi aikanaan uskonut, että tällaisessa paikassa voi olla kanahaukan pesä”, Solonen sanoo polulla seistessämme. Puiden välistä pilkottaa omakotitaloja ja rakennustyömaa.

Kun Solonen aloitti rengastamista, kanahaukkoja löytyi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vain maaseudulta parhaista vanhoista metsistä, kaukana ihmisistä. Siihen oli syynsä. Kanahaukka rauhoitettiin Suomessa petolinnuista viimeisenä vasta vuonna 1982. Sitä ennen niitä tapettiin tuhansia vuosittain.

”Niistä maksettiin tapporahaa. Jalat piti leikata talteen todisteeksi, ajattele.”

Kanahaukkoja vihattiin, koska ne veivät nimensä mukaisesti pihoilta kanoja ja luonnosta metsästäjien jahtaamia metsäkanalintuja, pyitä, teeriä ja metsoja. Haukka nähtiin ihmisen kilpailijana.

Erämaalinnun Helsingin-valloitus alkoi Solosen mukaan 2000-luvun taitteessa. Kanahaukka viettää talvetkin Suomessa, ja osa niistä tuli kylmimpinä kuukausina kaupunkiin puluja syömään. Pikkuhiljaa haukkoja alkoi jäädä kaupunkiin pesimään.

Solosen teoria on, että kanahaukkoja vetivät maalta Helsinkiin myös hieman aiemmin kaupunkilaistumisensa aloittaneet sepelkyyhkyt. Pulua suurempi metsien kyyhky on nykyään Helsingissä hyvin tavallinen näky aivan keskustaa myöten.

Kanahaukka onkin osa suurempaa ilmiötä: kun ihminen levittää vaikutustaan, syrjäseutujen eläimet opettelevat hyödyntämään ihmisen rakentamia ympäristöjä ja ihmisastutuksen tarjoamaa ravintoa. Sopeutujat menestyvät.

Viime vuosina Helsinkiin on tullut myös näätä. Solonen on löytänyt tänä kesänä kymmenkunta kanahaukan pesää, joissa jokin eläin on käynyt ryöstämässä pesän ja pilaamassa lisääntymishaaveet.

”Näätä on todennäköisin vaihtoehto”, rengastaja arvioi.

Rengastaja Tapio Solonen punnitsee runsaan viiden viikon ikäistä kanahaukan poikasta pussin avulla Helsingissä.

Solonen tahtoo käydä vielä toisellakin helsinkiläisellä kanahaukan pesällä, hieman kauempana keskustasta. Matkaa edelliselle pesälle ei ole linnuntietä kuin pari kilometriä.

Sekin on uutta. Maalla kanahaukka ei ikinä tyytyisi näin pieneen reviiriin.

”Ei aikaisemmin voinut kuvitellakaan tällaista tiheyttä kanahaukalle”, Solonen sanoo.

Huvittavaa mutta totta: myös kanahaukat asuvat kaupungissa ahtaammin kuin maaseudulla.

Tämä pesä on käkkyräisessä männyssä noin kymmenen metrin korkeudessa. Kiikarointi paljastaa, että pesässä istuu ainakin yksi valkopäinen poikanen. Pesän juurella näkyy hujan hajan harakanpoikasen sulkia.

Kaipiainen aloittaa taas kiipeilyvarusteidensa virittelyn ja silloin lehahtaa. Yksi poikasista lähtee lentoon. Se ei ole kuitenkaan ole vielä yhtä taitava kuin edellisen pesän siipiensä koettelijat. Lento suuntautuu alaviistoon ja haukanpoika jää roikkumaan kuusen oksaan pää alaspäin.

Siitä se punnertaa itsensä vielä pystyasentoon, mutta seuraava liito päättyy sammalmättäälle. Tämä yksilö saadaan rengastettua.

Haukan katse. Nuoren kanahaukan silmät ovat siniharmaat. Iän myötä ne muuttuvat ensin keltaisiksi ja lopulta punertaviksi.

Tapio Solonen sulki liimalla kanahaukan nilkkaan muovisen ”lukurenkaan”, jonka teksti on niin suurta, että haukka voidaan yksilöidä esimerkiksi kuvasta ottamatta sitä kiinni.

Solonen tarttuu sitä jalkojen juuresta. Niin haukka pysyy parhaiten hallussa ja jalat eivät väänny. Hän kirjaa käsisiiven pituudeksi 254 millimetriä ja painoksi tasan kilon. Ikää on tälläkin linnulla noin viisi viikkoa.

Lopuksi toiseen nilkkaan pannaan tarkemmat tiedot sisältävä alumiinirengas ja toiseen suurempi muovinen ”lukurengas”, jonka tiedot voidaan lukea myös matkan päästä esimerkiksi kiikarilla tai valokuvasta ottamatta lintua kiinni.

Kirjainsarja saadaan yhdistettyä rengastustietoihin, jotka Solonen Luonnontieteelliseen keskusmuseoon toimittaa.

Tämä lintu on koiras, sillä nilkat ovat ohuet. Kanahaukkanaaraat ovat aina rotevampia. Se johtuu roolijaosta.

”Koiraiden kannattaa olla vikkeliä ja ketteriä ja naaraiden suuria ja pelottavia”, Solonen tiivistää. Naaraat hautovat ja puolustavat pesää, koiraat puikkelehtivat puiden välissä saaliin perässä.

Kanahaukka kuljetti saalista rauhaisampaan ruokailupaikkaan.

Kun Solonen käyttelee rengastuspihtejään, Kaipiainen kiipeää köysiensä avulla mäntyyn kuin tikapuita nousisi. Sieltä saadaan hilattua alas kassin ja köyden avulla tämän koiraan sisko, joka on kaikesta päätellen muutamaa päivää nuorempi. Se on silti jo veljeään painavampi: 1 190 grammaa.

Solonen pohtii rengastamisen haittoja ja hyötyjä. Totta kai siitä on aina jonkin verran häiriötä, ja tämäkin operaatio oli näille poikasille varmasti jonkinmoinen järkytys. Toisaalta rengastettujen lintujen löydöt osoittavat, että ne elävät täysiä elämiä ja lisääntyvät kuten muutkin. Tietoa karttuu.

Soloselle on kunnia-asia, että tällaiset huonosti lentävät poikaset aina palautetaan pesään. Kun tiedot on kerätty, sisarukset saavat ylös saman kassihissikyydin millä naaraspoikanen tuli alaskin. Vasta sen jälkeen Kaipiainen tulee alas puusta.

Solonen katsoo ennen lähtöä vielä pesälle.

Koiras on jo noussut pesästä oksalle kuikuilemaan, mutta naaras pysyttelee vielä risukodin suojissa.

”Koiraat ovat yleensä innokkaampia lähtemään”, Solonen kertoo.

Metsikön takaa kuuluu kalalokkien särkyviä kiljahduksia, jotka lähestyvät koko ajan. Kanahaukan poikasten vanhemmat ovat palaamassa pesälle saattojoukkojen kera.