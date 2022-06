Pääkaupunkiseudun suurinta festivaalipaikkaa puuhataan nyt Espoon Leppävaaraan.

Pääkaupunkiseudun tähän mennessä suurin festivaalikeskus on nyt tulossa Espooseen.

Hevosurheilun mekasta Espoon Vermosta Leppävaarassa suunnitellaan nyt pääkaupunkiseudun suurinta tapahtumapuistoa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Vermon tapahtumapuistossa Leppävaarassa voitaisiin järjestää 50 000–60 000 hengen konsertteja jo kesällä 2023.

Vermon Ravirata Oy ja Espoon kaupunki ovat vuosia pohtineet, miten Vermoon saataisiin muutakin toimintaa kuin raveja. Vuodessa on noin 50 ravit ja niiden lisäksi pienimuotoisia tapahtumia. Raviradan käyttöaste voisi olla siis paljon nykyistä parempi.

Tapahtumapuisto on Vermon Raviradan ja Espoon kaupungin kumppanuushanke.

”Espoon kaupunki on linjannut, että suurtapahtumille pyritään aktiivisesti hakemaan alueita, joissa niitä voitaisiin järjestää”, Leppävaaran alueen projektijohtaja Mika Rantala kertoo.

Rantala istuu myös Espoon kaupungin edustajana Vermon Ravirata Oy:n hallituksessa.

Vermoa suurtapahtumien paikkana puoltaa hyvä saavutettavuus julkisella liikenteellä. Mäkkylän rautatieasemalle on kilometri ja Espoon päärautatieasemalle Leppävaaraan 1,5 kilometriä. Leppävaarasta kulkevat lähijunien lisäksi Helsinki–Turku-kaukojunat.

Vuonna 2024 liikennöinnin aloittavan pikaraitiotie Raide-Jokerin pysäkit ovat sekä Vermon koillis- että luoteiskulmalla.

Rantalan mukaan on järkevää, että pääkaupunkiseudulla on useita tapahtumapaikkoja. Se helpottaa yhteen alueeseen kohdistuvaa rasitusta kuten asukkaiden kokemaan meluhaittaa. Myös keikkajärjestäjiä helpottaa, kun tarjontaa esiintymispaikoista on.

Rantalan mukaan Vermossa voitaisiin järjestää kesän aikana noin kymmenen tapahtumapäivää.

Tapahtumapuiston budjetista Rantala ei anna tässä vaiheessa arviota. Tapahtumatoiminnan pyörittäjänä on Vermon Ravirata Oy eli kaupunki ei siihen osallistu.

”Lähtökohtaisesti tapahtumapuisto pyritään toteuttamaan ilman Espoon kaupungin merkittäviä investointeja.”

Rantalan mukaan tapahtumapuiston ympäristölupahakemus voidaan jättää kesän jälkeen. Jos lupaprosessi etenee sujuvasti, lupa on mahdollista saada vuodenvaihteen tienoilla. Sen jälkeen voidaan Rantalan mukaan tarkentaa budjettia ja rakentamistyöt aloittaa ensi vuoden puolella.

”Tavoite on, että kesällä 2023 voisi olla ensimmäiset konsertit. Tiukkaa se tekee, joten hyväksymme myös sen, että ensimmäiset konsertit siirtyvät kesään 2024.”

Rantalan mukaan alueen mittavin työ on raviradan sisäpuolella olevan maan kestävyyden vahvistaminen.

”Raviradan keskialue on hulevesiallas ja se on tähän saakka estänyt suurten tapahtumien järjestämisen. Sadevedet kerääntyvät keskialueelle. Ravirata tarvitsee kasteluvettä niin, että se ei pölise ja hulevesi käytetään radan kasteluun.”

Kasteluvettä tarvitaan edelleen, mutta hulevesiallas on tarkoitus keskittää rata-alueen Leppävaaran keskuksen puolella olevaan länsipäätyyn.

”Keskialue ja Helsingin Pitäjänmäen suuntainen itäpääty voitaisiin erilaisin järjestelyin saada kantavapohjaiseksi ja kuivaksi konserttialueeksi kelistä riippumatta.”

Myös lavan paikka pitää tehdä suuriakin kuormia kantavaksi erilaisilla maan perustustöillä.

Vermon ja Talin muodostama viheralue on lähiseudun asukkaille tärkeä virkistys- ja vapaa-ajanpaikka. Rantalan mukaan tapahtumapuiston suunnittelussa otetaan huomioon sen aiheuttama meluhaitta ja haitta eliöille.

Raviradan kahdella sivustalla on asuinalueet. Lähialueen asukkaille järjestetään ensi tiistaina 14. kesäkuuta asukastilaisuus Vermon raviradalla.

”Karkea lavan sijoitussuunnitelma on sellainen, että aiheutuva melu asutukselle olisi mahdollisimman pieni.”

Lava sijoittuu raviradan kehän sisäpuolelle alueen pohjoisreunalle, niin että lava avautuu etelään. Vermon päärakennusta voidaan hyödyntää palveluissa, mutta lisäksi tapahtumiin tulee myyntitelttoja.

Vermossa järjestettäisiin konsertteja, jotka päättyvät puoleenyöhön mennessä.

Asukkaiden lisäksi konserttimelu koskee Vermon talleissa pysyvästi olevia hevosia.

”Johtavien eläinlääkäreiden kanssa on alustavasti keskusteltu. Heidän mukaansa hevosia ei tarvitse siirtää pois. Ne ovat kuitenkin tallin sisällä ja tallit rajaavat melua.”