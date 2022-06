Pääkaupunkiseudun kesätyöpaikkoja

HOK-Elanto palkkasi yli 200 kesätyöntekijää ja lisäksi 50 alle 18-vuotiasta nuorta kahden viikon mittaiseen ”Tutustu työelämään ja tienaa” -harjoitteluun.

Noho Partners palkkasi yli 300 kesätyöntekijää.

Espoon kaupunki palkkasi 830 nuorta eli yli 50 kesätyöpaikkaa enemmän kuin vuonna 2021. Hakemuksia tuli 8 100. Eniten kesätyöntekijöitä on kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa. Lisäksi Espoo antoi 1 500 kesäseteliä. Kaupunki siis maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 2003–2007 syntyneen nuoren töihin kesäsetelillä.

Helsingin kaupunki palkkasi noin 3 500 kesätyöntekijää ja -sijaista eli vastaavan määrän kuin edellisinä vuosina. Tähän mennessä kesätöihin on tullut yli 16 000 hakemusta. Hakijoita on ollut keskimäärin hieman niukemmin kuin edellisvuosiin verrattuna. Kaupungilla on haussa vielä yli 600 kesätyöpaikkaa. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalla on tarvetta alaa opiskeleville ja jo valmistuneille lähihoitajille ja sairaanhoitajille.

Vantaa palkkasi noin 400 kesätyöntekijää. Määrä on pysynyt samana kuin edellisvuosina. Viime vuonna hakijoita oli 6 225, tänä vuonna hakijoita oli 3 711.