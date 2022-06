Pandemian jälkeen leikkipuistoissa on tällä viikolla otettu käyttöön kahluualtaita. Myös perinteiset kesäruokailut ovat jälleen alkaneet.

Helsingin pienimpien lasten iloksi yksi merkittävä palvelu on palannut viimein pandemiatauolta. Leikkipuistoissa pääsee jälleen kahlaamaan ja uimaan käsipohjaa.

Puistot ovat tällä viikolla aloittaneet kesäkautensa, joten altaissa on taas arkena vettä.

Myös perinteinen kesäruokailu on alkanut. Ruokaa tarjotaan puoliltapäivin omiin astioihin tänä kesänä noin neljässäkymmenessä puistossa. Kuten aina, ruoka on ilmaista ja tarkoitettu alle 16-vuotiaille.

Leikkipuistoruokailu täyttää tänä kesänä 80 vuotta. Puistoissa on edelleen myös runsaasti erilaista maksutonta toimintaa pienten lasten perheille ja koululaisille.

Kuten tavallista, osa puistoista on auki koko kesän, osa vain osan ja toiset kokonaan suljettuna.

Fakta Avoinna olevat puistot Koko kesän avoinna olevat leikkipuistot: Orava, Rudolf, Tuorinniemi, Piika, Kannelmäki, Arabia, Intia, Lahnalahti, Ruoholahti, Taivallahti, Viikkari, Mäkitorppa, Etupelto, Maunula, Lampi, Lohikäärmepuisto, Myllynsiipi, Rusthollari, Mustakivi, Kurranummi, Kankarepuisto, Linnunrata, Munkki, Viiri ja Ida.

Osan kesää avoinna: 6.–23.6. Nuoli, 6.6–1.7. Roihuvuori, Kaunokki, Strömberg, Vähätupa, Linja, Tapuli, Kotinummi, Maasälpä, Unikko, Torpparinmäki, Mellunmäki, Haruspuisto, Nurkka, Sanna, Ulvila ja Isonneva, 4.7 - 29.7. Brahe, Lehdokki, Loru, Salpausselkä, Traktori, Kipinäpuisto sekä 1.8 - 10.8. Brahe, Lehdokki, Linja, Nuoli, Salpausselkä, Traktori, Kipinäpuisto.

Koko kesän suljettu: Kiiltotähti, Puuskakulma, Santahamina, Hilleri, Trumpetti, Kimmo, Vallila, Seppä, Filpus, Soihtu, Kiikku, Isoantti, Jalopeura, Kesanto, Laurinniitty, Tullinpuomi ja kaikki perhetalot.

Osa puistojen kahluualtaista on jo aiemmin poistettu pysyvästi käytöstä huonon kuntonsa vuoksi. Toisaalta uusia on rakennettu samalla kun puistoja on muutenkin uusittu.

Kaupungilla ei ole ajantasaista listaa verkossa kahluualtaista puistossa. Esimerkiksi Pienten Helsinki kokoaa omaa listaansa.

