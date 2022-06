Hakaniemen kauppahallin remonttikulut ovat kaksin­kertaistumassa noin 40 miljoonaan euroon. Puolet rahasta kuluu huoltopihan monttuun, joka nyt hidastaa hallin valmistumista.

Hakaniemen kauppahallin tiiliseiniin on sahattu viillot. Puolikaari-ikkunat on määrä jatkaa lattiaan asti, ja ulkoseinustalle on tulossa terassi. Remontti avaa umpihallin osak­si torielämää.

Auringonvalo tulvii sisään Hakaniemen hallin puolikaaren muotoisista ikkunoista paljastaen ykköskerroksen tiiliseinään sahatut syvät viillot.

Jollei kiinnitä huomiota niihin tai pintoja yhä peittäviin suojapahveihin, valtava halliremontti näyttää sisätiloissa jo hyvinkin valmiilta.

Mutta viillot. Miten asemakaavassa suojellun arvorakennuksen seinään on saatu sahata 17 senttiä syvät haavat? Ja miksi?

Hallia remontoiva Helsingin kaupunki on saanut julki­sivu­muutokselle poikkeusluvan rakennusvalvonnasta. Viilletyt seinät aiotaan puhkaista, jotta puolikaaren mallisia ikkunoita voidaan jatkaa lattiaan asti. Hallin sisäpihalle rakennetaan terassi.

Hakaniemen kauppahallin sisäpihalle on tulossa terassi. Ennen peruskorjausta paikalla oli lastauslaituri.

Vielä viillot eivät ulotu läpi seinän. Se johtuu ikkunoiden ulkopuolella ammottavasta kymmenmetrisestä kuilusta. Hallin kantavaa seinää ei voi puhkaista ennen kuin monttua päästään rakentamaan.

Monttuun on tulossa maanalainen huoltopiha, jonne siirtyvät aiemmin katutasossa olleet lastauslaituri, jakeluliikenne ja jätehuolto.

”Puhkaisemme seinän, kun saamme jännitetyn holvin huoltopihan kanneksi”, sanoo rakennustöistä vastaavan kaupunginyhtiön Staran vastaava mestari Riku Koponen.

Tämä tapahtuu arviolta elokuun puolivälissä.

Maanalainen huoltopiha mahdollistaa sen, että tähän asti umpinainen kauppahalli avautuu aikanaan terasseineen uudella tavalla osaksi torielämää.

Mutta odotukset hallin uudesta tulemisesta valuvat tällä haavaa juuri sisäpihan monttuun.

Halli suljettiin asiakkailta alkuvuonna 2018. Remontin on jo useita kertoja ilmoitettu valmistuvan. Jos kaikki menee suunnitellusti, hallin uudelle terassille pääsee vihdoin ensi kesänä.

Hankkeen valmistumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.

Huoltopihan rakentamisvastuu on siirtynyt kaupungille. Maanalainen hanke nostaa projektin kokonaiskustannukset yhteensä noin 40 miljoonaan euroon.

Hinta-arviosta puolet kuluu hallin korjauksiin ja toinen puolet maanalaisen huoltopihan rakentamiseen. Projektin mittaluokasta kertoo se, että halliremontti hyväksyttiin vuonna 2015 hinta-arvionaan 12,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Hakaniemen hallin iso remontti lähempänä toteutustaan – lautakunta hyväksyi kunnostuksen hankesuunnitelman.

Huoltopihan piti alun perin olla osa kiinteistökehittäjä Antiloopin suunnittelemaa maanalaista pysäköintilaitosta. Antiloopin vetäydyttyä hankkeesta vastuu huoltopihasta on kuitenkin siirtynyt kaupungille.

”Nyt toriparkkihanke on jäissä, mutta onneksi saamme huoltopihan”, sanoo peruskorjauksesta vastaava kaupungin projektipäällikkö Mika Kontkanen.

toinen riesa on rakennusmateriaalien puute. Koska Ukraina on merkittävä harjateräksen tuottaja ja Venäjä rakennuspuun, huoltopihan katon ja samalla uuden torikannen valaminen on sodasta johtuvien viivytysten takia hidasta.

”Kaikki tilaukset on toistaiseksi saatu, mutta jos jokainen erä myöhästyy viikon, viive on lopulta pitkä”, Kontkanen sanoo.

Huoltopihan katto pitää pystyä valamaan yhdellä kertaa. Pinta-alaa on noin 2 500 neliömetriä, eikä esimerkiksi muottivaneria ole nyt tarpeeksi.

Siksi hallin arvioitu avautumisaika on tällä hetkellä vasta joulusesongin jälkeen tammikuussa 2023.

Ulkona montun laidassa piippaa vaativasti. Räjähdys täräyttää torikiveystä, mutta vain vähän. Merihaan väestönsuojaa kohti kurkottavan luiskan työstäminen käy pienin tussahduksin, koska keskeisellä paikalla ei voi räjäytellä näyttävästi.

On aika siirtyä hallin suojeltuun toiseen kerrokseen. Ykkös- ja kakkoskerroksen välillä on suojelumääräysten vuoksi nähtävissä iso kontrasti. Ensimmäinen kerros näyttää nyt valoisalta, koska katosta on poistettu paksuja ilmastointiputkia.

Väri on hallin alkuperäinen valkoinen. Ikkunoista on poistettu aurinkosuojakalvot, joita ei enää tarvita, koska suojaus on nyt laseissa.

Arkkitehtitoimisto A-konsultit on suunnitellut vuonna 1914 valmistuneen Hakaniemen hallin peruskorjauksen ja maanalaiset tilat.

Kauppahallin Ympyrätalon puoleisessa päädyssä on asiakkaille runsaasti uutta askellettavaa. Kauppiaiden sosiaalitilat on siirretty kellariin, samoin ilmanvaihtoa ohjaava konehuone.

”Tilan ikkunat avautuvat torinäkymään”, kertoo arkkitehti Minna Vuorenpää A-konsulteista.

Asiakkaille avattavaan päätyyn on tulossa hallin ainut ravintola. Se saattaa lopulta osoittautua uudistetun hallin kirkkaimmaksi helmeksi.

Hakaniemen kauppahallin toisessa kerroksessa on asiakkaille kokonaan uutta tilaa. Tiloihin avataan hallin ainoa ravintola.

Tiedossa on jo, että hallin ravintolaa vetää ravintoloitsija Ville Relander. Hänen aiempiin näyttöihinsä kuuluvat ranskalaistyylinen brasserie The Cock Kasarmitorin laidassa sekä italialaishenkinen Madonna Sörnäisissä.

Relander haluaa vielä pitää uuden ravintolansa nimen salassa.

”Haluan tuoda Hakaniemen hallissa esiin helsinkiläisyyttä ja suomalaisuutta ja tehdä yhteistyötä hallin kauppiaiden kanssa”, Relander kertoo puhelimitse.

Sen verran voi kuitenkin jo kertoa, että ravintolasalin laidalle tulee baari ja siiven etuosaan avokeittiö.

Lue lisää: Hurja näky Hakaniemessä: kauppahallista on jäljellä vain luuranko – 19 miljoonan euron remontti viivästyy.

Lue lisää: Väliaikainen Hakaniemen kauppahalli on niin suosittu, että kauppiaat pelkäävät paluuta vanhaan halliin: ”Toivon suurta kansanliikettä”.