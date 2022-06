”Absurdia”– Sadoilla Helsingin kaupungin työntekijöillä on edelleen palkka saamatta

Helsingin kaupungilla on 367 työntekijää täysin palkatta.

Kai minä elän sitten pyhällä hengellä.

Näin ajatteli Helsingin kaupungilla työskentelevä sosionomi, kun palkanmaksusta sanottiin taas kerran: olemme pahoillamme.

Helsingin kaupungin työntekijöistä 367 on tällä hetkellä kokonaan palkatta. Jotkut heistä ovat olleet palkatta useampia kuukausia.

HS uutisoi kuukausi sitten, että kaupungin palkanmaksuongelmat olivat merkittäviä. Sama jatkuu edelleen.

Lue lisää: Opettajana työskennellyt Iida Alanen ei ole saanut Helsingiltä palkkaa kahteen kuukauteen - ”Hirveä tilanne”

HS:n lähteiden mukaan Helsingin kaupungin palkanmaksu on sakannut joiltakin osin jo parin vuoden ajan. Ongelma kuitenkin räjähti käsiin, kun huhtikuun alussa otettiin käyttöön uusi Sarastia-tietojärjestelmä.

Kaupungilta kerrotaan, että uuden järjestelmän palkanmaksuissa on havaittu 3 377 virhettä. Tyypillisiä virheitä ovat lisien puuttuminen, väärät veroprosentit ja osa-aikaisen palkka täyttä päivää tekevälle. Lisäksi järjestelmästä puuttuu esimerkiksi kokemuslisään oikeuttavia tietoja sekä lomatietoja.

HS:n haastattelema sosionomi kertoo, ettei ole saanut minkäänlaisia lisiä maaliskuun jälkeen. Tällä hetkellä rahaa on saamatta yli 2 000 euroa.

”Ne rahat ovat minulle aika kriittisiä elämisen kannalta. Tällä alalla merkittävä osa tuloista kertyy nimenomaan lisistä, hälytysrahoista ja tuplavuoropalkkioista.”

Sosionomi on järkyttynyt siitä, että moni kaupungin työntekijä joutuu velkaantumaan elinkustannuksista selvitäkseen.

”Laskuista selvitäkseni olen itsekin joutunut lainaamaan vanhemmiltani rahaa, vaikka hekään eivät ole kovin rahakkaita.”

Kun sosionomi oli yhteydessä palkanmaksuun, hänen ongelmiaan vähäteltiin.

”Sieltä sanottiin, että nämä lisät eivät ole niin tärkeitä, koska kaikille ei ole tullut edes kuukausipalkkaa. Tavallaan ymmärrän sen, mutta minulla saattavat silti mennä laskut ulosottoon ilman lisiä.”

Elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajaksi opiskeleva Loki Kortteinen sanoo, että sijaisten palkanmaksuongelmat ovat alkaneet vähitellen jo pari vuotta sitten.

”Tyypillisesti palkkaa on saanut odottaa kolmesta kuuteen kuukauteen. Palkanmaksuprosessi ei myöskään etene ilman jatkuvia yhteydenottoja palkanmaksuun.”

Kortteinen sai joulukuussa elokuun palkkoja ja tammikuussa marraskuun palkkoja.

”Syksyllä minulle sanottiin, että heillä on henkilöstövajetta ja paljon sairauspoissaoloja, ja siksi palkanmaksu viivästyy.”

Kortteinen on saanut kuulla palkanmaksusta monenlaisia selityksiä, joista osa on tuntunut paikkaansa pitämättömiltä.

”Sieltä vedotaan siihen, että tarvittavat paperit eivät ole saapuneet. Parhaimmillaan koululta lähetetään papereita kolme neljä kertaa sähköisesti.”

”Nyt keväällä uusi twisti on tämä Sarastia, johon vedotaan. Omasta mielestäni Sarastia ei kuitenkaan selitä kaikkia ongelmia, vaikka se on voinut niitä lisätä.”

Sijaisten oikeusturva on ongelmien edessä heikompi kuin vakituisten työntekijöiden.

Kortteinen kertoo, että lyhyisiin opettajansijaisuuksiin ei tehdä viranhoitomääräystä. Tämä tarkoittaa, ettei palkanmaksupäivää ole määritelty tarkkaan.

”Palkka tulee maksaa epämääräisesti ’kohtuullisessa ajassa’, jota ei ole määritelty. Jos haluaisin viivästyskorkoa, en voi vedota mihinkään palkanmaksupäivään, koska sellaista ei ole sovittu.”

Osa Kortteisen tutuista onkin kyllästynyt tappelemaan muutamien päivien sijaisuuksien palkoista. He ovat siis tehneet työnsä täysin ilmaiseksi.

”On absurdia, että Suomessa ollaan tilanteessa, jossa työntekijällä ei ole mitään oikeusturvaa tai vakuutta siitä, että tehdystä työstä maksetaan palkka.”

Huhtikuussa hän päätti, että nyt riittää. Palkattomia sijaisuuksia ei ole varaa tehdä, kun vuokra pitää saada maksettua.

Kortteinen on aiemmalta ammatiltaan eläintenhoitaja. Hän on siirtynyt nyt takaisin tekemään eläintenhoitajan töitä.

”Mieluummin tekisin töitä, jotka tukevat tulevaa ammattiani.”

Kortteinen sai loputkin palkkansa maaliskuun alussa tehdystä työstä toukokuun viimeisenä päivänä. Luottamus kaupunkiin ei ole kuitenkaan palautunut.

Hän kertoo pyrkivänsä hakeutumaan yksityisiin kouluihin sijaiseksi, jotta palkanmaksu sujuisi paremmin kuin kaupungilla.

Kaupunki setvii ongelmien vyyhtiä pyrkimällä ensin maksamaan tällä hetkellä kokonaan puuttuvat 367 palkkaa ja muita ”suurimpia virheitä”.

Helsingin kaupungin henkilöstöpoliitikan johtaja Asta Enroosin mukaan kokonaan puuttuvia palkkoja on jouduttu odottamaan keskimäärin 6,5 päivää. On kuitenkin myös tapauksia, joissa palkka on viivästynyt useita kuukausia.

”Tällaisissa tapauksissa olemme antaneet mahdollisuuden myös yleisökassasta maksettavaan käteispalkkaan.”

Miten on mahdollista, että palkanmaksuun on tullut näin suuria ongelmia?

”Yksi juurisyy on, että aliarvioimme muutoksen vaativuuden. Mitoitimme asiakaspalveluun ja palkkahallintoon lisähenkilöstöä, mutta aika pian totesimme, että se ei ollut riittävä määrä”, Enroos sanoo.

”Toinen syy on, että tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään ei toteutunut yhtä hyvin kuin odotimme.”

Enroos vakuuttelee, että henkilöstömäärän aliarviointi ei johdu säästötoimista.

”Kyllä se yritettiin ihan realistisesti tehdä. Emme missään nimessä ole halunneet ottaa tietoista riskiä palkanmaksuun. Konsultoimme esimerkiksi Espoota, joka otti järjestelmän viime vuonna käyttöön.”

Kaupunki on perustanut tällä viikolla tehotiimin asiakaspalvelun seulomiseen.

”Toivomme, että kokonaan puuttuvat palkat ovat tässä viikon sisällä maksettuna. Muu korjaustoiminta jatkuu kesäkuun loppuun ja toki siihen saakka, kun virheitä havaitaan.”

Enroos pahoittelee tilannetta useaan otteeseen ja kertoo, että kaupungilla ymmärretään kyllä, että ongelmalla on suuri vaikutus työntekijöiden elämään.

Kaupungilla ei vielä ole tiedossa, onko irtisanoutumisia juuri palkanmaksuongelmien vuoksi ollut.

Enroosin mukaan kaupungilla toivotaan ”täydestä sydämestä, ettei kukaan päätyisi tällaiseen ratkaisuun”.

HS:n tietojen mukaan työntekijät ovat olleet huolissaan, että kipeästi tarvittuja sijaisia ei saada palkattua tilanteen vuoksi. Moni ei halua vastaanottaa vuoroja, kun palkanmaksusta ei ole takeita.