Finavia ilmoitti aamulla, että Helsinki-Vantaan perjantai-iltapäivän matkustajamäärät ovat historian suurimmat.

Helsinki–Vantaan lentoaseman avarassa lähtöhallissa kiemurtelee perjantaina iltapäivällä spiraalimainen jono turvatarkastukseen. Pitää tosin seisoa hetken aikaa katsomassa, että ymmärtää, että kysymys on yhdestä pitkästä jonosta, eikä monesta eri suuntaan menevästä jonosta.

Ihmiset etenevät jonossa hallin toisesta päästä toiseen ja taas takaisin lähtösuuntaan kiemurrellen. On täysi mahdottomuus arvioida, miten pitkä jono on.

Finavia on etukäteen varoittanut ruuhkista lentoasemalla kello kahden jälkeen iltapäivällä. Perjantain matkustajamääriä on sanottu lentoaseman historian suurimmiksi. Edellinen ruuhkaennätys on kolmen vuoden takaa vuodelta 2019.

Vaikka ihmisiä on hallissa paljon, jono vetää hyvin. Jonottavan matkustajan kanssa ei voi puhua paikallaan, vaan puhuminen pitää tehdä kävellessä, koska jono etenee koko ajan.

Kärttyisiä ihmisiä ei ainakaan näy. Hyvin vetävä jono pitää ihmiset ruuhkasta huolimatta rauhallisina.

Tervolalaiset Markku ja Anne Alatalo kohtasivat vielä lentokentällä ennen kuin Helsingissä työmatkalla ollut Anne Alatalo lensi Kemiin ja Markku Alatalo työkomennukselle Libanoniin.

Tervolalaiset Anne ja Markku Alatalo ovat kuin ihmeen kaupalla löytäneet toisensa ruuhkaiselta kentältä. Hyvä niin, koska pariskunnalla on edessään jäähyväisten jättäminen. Markku Alatalo on aamulla ennen kello kuutta hypännyt Helsingin-junaan kotiseudulla Tervolassa. Lauantaiaamuna hän on jo Libanonissa, jonne hän on menossa vuoden työkomennukselle.

Alatalo oli aamulla huomannut uutisista, että lentoasemalle oli luvattu ruuhkaa ja siksi hän tuli jo hyvissä ajoin paikan päälle.

Anne Alatalo puolestaan on ollut työreissulla Helsingissä. Sen jälkeen, kun hän on hyvästellyt miehensä, hän lentää Kemiin ja jatkaa sieltä kotiin Tervolaan.

Alatalo menee Libanoniin vetämään Millogin ajoneuvokorjaamoa. Millogin suurin omistaja on puolustusvälinekonserni Patria.

57-vuotiaalle Alatalolle Libanon työkomennus on ensimmäinen ulkomaan komennus.

”Ajattelin, että ei tällä iällä enää toiste kysytä, jos nyt en lähde. En edes muista kaupungin nimeä, jonne olen menossa. Kyllä se siellä selviää, Etelä-Libanonissa se joka tapauksessa on.”

Alatalot eivät ole varmoja kannattaako Anne Alatalon tulla vierailemaan Libanonissa.

”Ehkä voisimme mennä lomailemaan yhdessä vaikka Kyprokselle”, Alatalo suunnittelee.

Alataloa ensimmäinen ulkomaan komennus ei ole jännittänyt. Eniten hän on ajatellut, että tulee ikävä Tervolassa asuvia lapsenlapsia.

Tamperelainen Fatima Qasima odotti Alian-poikansa kanssa jonon ulkopuolelle, kunnes hänen miehensä on jonottanut perheelle vuoron lähtöselvitykseen. Tytär Aliha tuli kertomaan, että nyt isä on lähellä tiskiä.

Tamperelainen Fatima Qasima odottaa 11 kuukauden vanhan poikansa Alianin kanssa lähtöaulan pääovien edustalla. Qasiman mies ja tytär ovat menneet jonottamaan lähtöselvitysjonoon. Perheen taktiikka on, että sitten kun isä ja tytär ovat lähellä lähtöselvitystiskiä, 6-vuotias tytär Aliha tulee nopeasti hakemaan äidin ja pikkuveljen.

Perhe on matkalla Qatarin Dohan kautta Pakistaniin.

”Alian-pojalle se on elämän ensimmäinen matka Pakistaniin”, Fatima Qasima kertoo suomeksi.

Seattleen matkalla ollut Henna Ahokas tuli lentoasemalle ajoissa, koska oli uutisista lukenut ennätysruuhkasta.

Kauas on matkalla myös Henna Ahokas, jonka matkakohteena on Seattle, Yhdysvalloissa.

”Luin aamulla uutisen, että täällä on ruuhkaa. Siksi tulin ajoissa.”

Vaikka Ahokas matkustaa kauas, hän tulee takaisin Suomeen jo maanantaina.

”Olen menossa suomalaisten perhetuttujemme pojan valmistujaisiin. Hän valmistuu high schoolista. Eli tavallaan menen ylioppilasjuhliin.”

Puoli neljän aikoihin lähtöhalli on jo toiselta puolikkaalta tyhjentynyt. Ainakin vielä nyt vaikuttaa, että matkustajia opastamassa olleet lentoaseman työntekijät ovat suoriutuneet tehtävästä hyvin. Ruuhka on saatu purettua ja matkustajat pääsevät lennoilleen.