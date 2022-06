Illallista järjestää nyt Art Goes Kapakasta ja Kuorojen kierroksesta tunnettu Pluto Finland.

Syntymäpäiväkakun päällä ovat senat sakaisin. Happy birthdayn kirjaimisto on ottanut tavallisesta poikkeavan muodon, mutta se sopii oikeastaan hyvin lauantai-illan tunnelmaan.

Syntymäpäiväseurueella on hippiaikojen meininki, eikä oikeinkirjoituksen kanssa ole silloin niin nuukaa.

Pohjoisesplanadi on suljettu liikenteeltä, ja keskellä katua on katettuna 400 metriä pitkä pöytä. Se on päällystetty valkoisilla pöytäliinoilla.

Meneillään on Illallinen taivaan alla -tapahtuma, joka on herännyt eloon koronahorroksesta. Lukuisat seurueet ovat varanneet itselleen pöydän ja kattaneet sille omat ruokansa.

Happy birthdayn kirjaimisto on ottanut tavallisesta poikkeavan muodon, mutta se sopii oikeastaan hyvin lauantai-illan tunnelmaan.

Hippisyntymäpäiviä illallisilla viettää Kirsi Reinola, joka kertoo olevansa 29-vuotias. Uskoo ken tahtoo.

”Täytin 28 viisi vuotta sitten, mutta sen jälkeen olen pudonnut vähän kärryiltä”, Reinola tarkentaa.

Reinolan mukaan hän on kokoontunut ystäviensä kanssa rauhan asialle. Pöydällä ja hiuksissa on kukkia, ja kaiutin soittaa 1960-luvun musiikkia.

”Ukrainan tilanteen takia me haluamme lisää rauhaa maailmaan. Ollaan peace and love -teemalla.”

Ruokana on fetapinaattipiirakkaa, salaattia ja paistettuja sieniä – kuinkas muuten.

Kirsi Reinola vietti synttäreitään ystäviensä sekä Pauli-koiransa kanssa.

Illallinen taivaan alla -tapahtuma on saanut tänä vuonna uuden järjestäjän. Yhteismaa-yhdistyksen perustama kaupunkitapahtuma on siirtynyt Pluto Finlandille, joka järjestää myös Art Goes Kapakkaa ja Kuorojen kierrosta.

”Yhteismaan Tanja Jänicke soitti meille ja kysyi, voisimmeko ottaa tapahtuman hoidettavaksemme, kun teemme muutenkin samankaltaisia asioita”, kertoo Pluto Finlandin toimitusjohtaja Mikko Leisti.

Syynä oli, että Mesenaatti-joukkorahoituspalvelusta ja Siivouspäivä-tapahtumasta tunnettu Jänicke oli parantumattomasti sairas ja halusi illallisten jatkuvan.

Jänicke kuoli tämän vuoden tammikuussa.

Koko 180 pöydän rivi vetää 1 280 ruokailijaa.

Kaupunkilaiset ovat selvästi ottaneet illallistapahtuman omakseen, sillä tunti sen alkamisen jälkeen vain pari pöytää on tyhjänä.

Koko 180 pöydän rivi vetää 1 280 ruokailijaa.

”Joitain peruutuksia on tietysti tullut, mutta otamme jonosta sitä mukaa lisää porukkaa pöytiin”, Leisti sanoo.

Kaukaisimmat vieraat illallisella saattavat hyvinkin olla Pii-Tuulia Nikula ja hänen poikansa Sisu Nikula. He ovat tulleet Uudesta-Seelannista saakka.

Tosin eivät pelkästään näille illallisille.

”Jostain syystä meidän Suomen-lomamme osuvat aina samaan aikaan, kun tämä tapahtuma järjestetään”, Pii-Tuulia Nikula sanoo.

Pii-Tuulia Nikula (vas), Sisu Nikula, Onni Kukkonen ja Hilva Nikula ovat harjaantuneita taivasalla illastajia. Pii-Tuulia Nikula ja hänen poikansa Sisu Nikula ovat tulleet Uudesta-Seelannista saakka tapahtumaan.

Nikula istuu seurueessa, jossa kaikilla on päässään olkihattu. Porukkaan kuuluu selvästi harjaantuneita taivasalla illastajia.

”Tämä on meidän perinteemme, aina siitä saakka kun tapahtuma alkoi. Ensimmäisellä kerralla jonotettiin lippuja kaupungintalolla”, muistelee Meeri Sillanpää.

Ateriaan on selvästi panostettu: pöydässä on savulohta, erilaisia juustoja, ruisnappeja ja rosé-viiniä.

”Illallinen on hyvä syy tavata ystäviä ilman, että tarvitsee mennä ravintolaan. Tärkeintä tässä on yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen”, Mia Hölsö sanoo.