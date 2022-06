Tulevaa Finkensiltaa rakentava urakoitsija on havainnut runsaasti luvattomia kulkijoita työmaasillalla Kalasataman ja Korkeasaaren välissä.

Luvattomat kulkijat ovat löytäneet Finkensillan työmaan Helsingissä Kalasataman asuinalueen ja Korkeasaaren välissä. Finkensilta on yksi tulevien Kruunusiltojen raitioteiden silloista.

Toistaiseksi Sompasaaren ja Korkeasaaren välissä kulkee tarkasti ottaen vasta työmaasilta, jota pitkin kuitenkin pääsee luvattomille teille Kalasatamasta Korkeasaareen.

”Luvattomia kulkijoita on työsillalla merkittävän paljon”, sanoo Finkensiltaa urakoivan Kreaten ja YIT:n työyhteenliittymän Kruunusiltojen yksikönjohtaja Sami Rantala.

Työmaasillalla on urakoitsijan havaintojen mukaan liikkunut runsaasti monenlaista väkeä. Ilkivaltaa tai työvälineiden varastamista ei niinkään ole ollut.

Rantala sanoo olevansa huolissaan luvattomien kulkijoiden turvallisuudesta.

”On ollut lähinnä kyse uteliaista, jotka haluavat tietää, mitä siellä tapahtuu”, Rantala sanoo.

Ilman turvavarusteita kulkevat ihmiset voivat satuttaa itsensä. Mereen putoamisen mahdollisuuskin on olemassa.

”Jos osaamattomat liikkuvat silloilla, on riski, että jotain sattuu.”

Luvattomia kulkijoita on havaittu lähinnä öiseen aikaan ja iltaisin iltakuuden ja aamukuuden välillä. Sompasaaressa alueelle on asennettu sähköportti.

”Alue on suljettu öiseen aikaan, mutta eivät esteet ole vankiloita niin, etteikö joku pääse sillalle”, Rantala sanoo.

Korkeasaaressa on valvontakamerat ja vartijat. Eläintarhan toimitusjohtajalla Sanna Hellströmillä on tiedossa, että ainakin työmaa-alueella on ollut kulkijoita.

Myös eläintarhan alueelle on yritetty tunkeutua kesäöinä. Korkeasaareen johtaa silta jo nykyisin, joten luvattomat tulijat eivät Hellströmin mukaan liity vain nyt rakenteilla olevaan siltaan.

”Säännöllisesti joudumme miettimään ratkaisuja valvontaan, koska aina on joku, joka pyrkii tänne.”

Hellströmin mukaan korkeasaarelaiset keskustelevat Finkensillan työmaasta vastaavien kanssa, miten kulku eläintarhan alueelle estetään.

Finkensillasta tulee betoninen palkkisilta. Ensin rakennettu työsilta mahdollistaa varsinaisen sillan rakentamisen. Raitiotieliikenteen on määrä käynnistyä sillalla vuonna 2027.