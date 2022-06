Valinnan tekee Helsingin kotiseutuyhdistys Stadin Slangi ry.

Vuosittain Helsinki-päivänä valittavat Stadin Friidu ja Kundi ovat tänä vuonna balettitanssija Minna Tervamäki ja muusikko Remu Aaltonen.

Valinnan tekee Helsingin kotiseutuyhdistys Stadin Slangi ry. Yhdistys kertoo tiedotteessaan, että kundi ja friidu palkittiin palkintoplakaatein, ruusuin ja Signe Branderin valokuvateoksilla Espan lavalla sunnuntaina.

Minna Tervamäki on ansioitunut balettitanssija, koreografi ja yrittäjä. Hän on toiminut Suomen Kansallisbaletin päärooleissa ja tähtitanssijana sekä esiintynyt kansainvälisillä areenoilla. Tanssijan uran jälkeen Tervamäki on toiminut muun muassa tanssin opettajana ja luennoitsijana.

Remu Aaltonen on legendaarinen rock-muusikko, joka tuli tunnetuksi Hurriganes-yhtyeen laulajana ja rumpalina. Hänen usean vuosikymmenen muusikon uralle on mahtunut tuhansia keikkoja. Aaltonen on musisoinut myös muissa yhtyeissä sekä sooloartistina.