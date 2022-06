Ukrainalainen Olena Timonina kiertää ympäri Helsinkiä saadakseen ruokaa lapsilleen – ”Täällä on hyvin vaikeaa aloittaa uusi elämä”

Ukrainalaisia on jopa palannut takaisin kotimaahansa, sillä Suomen byrokratia on koettu niin hankalaksi.

Ukrainalaisten avustuskeskuksen johtaja Elizabeth Harjunpää kuvattiin maaliskuussa. Hygieniatarvikkeille on ollut paljon kysyntää.

Miten elättää itsensä ja kaksi lasta 700 eurolla kuukaudessa Helsingissä?

Tämän haasteen edessä on ukrainalainen Olena Timonina. Hän saapui Suomeen 13-vuotiaiden kaksostensa kanssa huhtikuussa.

Vastaanottorahan saamisessa kesti puolitoista kuukautta. Maahanmuuttovirastosta (Migri) vahvistetaan, että vastaanottorahassa oli jonoa ja viiveitä maalis–toukokuussa.

Timoninan taloudelliset huolet eivät kuitenkaan poistuneet, vaikka raha lopulta tuli. Summa riittää perheelle ruokaan, mutta ei juuri muuhun.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan ihmisarvoisen elämän ruokabudjetti Suomessa on yksinhuoltajan ja kahden lapsen perheessä 629 euroa. Tutkimuksessa hinnat on kuitenkin laskettu vuonna 2021, ja nyt ruoka on inflaation vuoksi kalliimpaa.

”Suomessa on hyvin kallista. Raha ei riitä ruoan jälkeen enää esimerkiksi pesuaineisiin tai hygieniatuotteisiin.”

”Olen kulkenut ympäriinsä kaikissa paikoissa, joissa on ruokajakelua, kirkoissa ja Punaisen ristin ruoka-avussa. On vaikeaa kulkea jatkuvasti lasten kanssa ympäriinsä, mutta en oikein voi jättää heitä yksinään kotiinkaan.”

Toivoa paremmasta toimeentulosta luo mahdollisuus työskentelyyn.

Timonina on juuri saanut henkilötunnuksen, joka tarvitaan työskentelyyn. HS uutisoi viime viikolla, että jopa 5 000 ukrainalaista Suomessa on digitaaliseen järjestelmään liittyvistä syistä ilman henkilötunnusta, vaikka yleensä sellainen myönnetään yhtä aikaa oleskeluluvan kanssa.

Henkilötunnuksen jälkeen osa-aikainen työkin löytyi. Timonina työskentelee parina–kolmena päivänä viikossa tarjoilijana. Työ ei kuitenkaan tuo tarpeeksi tuloja, jotta oman asunnon vuokraaminen olisi mahdollista.

Lapset ja Timonina asuvat ystävän perheen luona Helsingin kaupungin omistamassa asunnossa. Kun kaksi perhettä viettää pidemmän aikaa yhdelle perheelle suunnitellussa kodissa, neliöistä tulee helposti pulaa.

”Eihän sellainen toimi pidemmällä aikavälillä. Haluaisin kovasti tehdä töitä niin, että voisin vuokrata oman asunnon.”

Timonina haluaa painottaa olevansa hyvin kiitollinen suomalaisille kaikesta avusta, mitä hän on saanut. Hänen mukaansa Suomessa ollaan hyvin avuliaita, mutta siitä huolimatta asioita on vaikea saada järjestykseen.

”Täällä on hyvin vaikeaa aloittaa uusi elämä. Kuluu hirveästi aikaa siihen, että saa järjestettyä byrokratian niin, että voi työskennellä.”

Ukrainalaisten avustuskeskuksesta vahvistetaan, että tiedossa on jopa perheitä, jotka ovat palanneet Ukrainaan siksi, että elämää on niin vaikea järjestää Suomessa. Kielitaidon puute ja byrokratia tulevat vastaan.

Timonina kuvailee, että väliaikainen suojelu on hyvä ratkaisu vähäksi aikaa, mutta ihmisen täytyy jossakin vaiheessa saada elämänsä järjestykseen.

Käytännön asioiden kanssa kamppailu ja huoli sodasta ovat ikävä yhdistelmä.

”Olen jatkuvassa stressitilassa. Kehoni ja lapseni ovat täällä, mutta sieluni on Ukrainassa. Pelkään hirveästi sukulaisteni puolesta.”

Ukrainalaisten avustuskeskuksen johtaja Elizabeth Harjunpää kertoo, että suurin osa pakolaisista on Timoninan tapaan yksinhuoltajaäitejä, jotka ovat saapuneet lastensa sekä eläkkeellä olevien äitiensä kanssa.

”Heidän mahdollisuutensa hakea töitä on huono, koska heillä ei ole lastenhoitoapua.”

Kaikilla ei myöskään ole Timoninan tavoin englannin kielen taitoa. Rahapulan vuoksi jäädään avustusten varaan.

”Kaikki avustuskeskukset keskittyvät tällä hetkellä ruoan tarjoamiseen. Meidän keskuksessamme tonni ruokaa kuluu kahdessa tunnissa. Lahjoitettua ruokaa ei ole koskaan tarpeeksi.”

Ukrainalaisten avustuskeskus yrittää parhaillaan tarjota pakolaisille ruokakassipalvelua. Sponsoreita ei vain ole löytynyt vielä tarpeeksi.

Harjunpää painottaa, että Suomeen tulevia ukrainalaisia pitäisi tukea niin, että heillä olisi varaa elämää Suomessa.

”Lapsiperheille tulisi tarjota joko suurempaa vastaanottorahaa tai mahdollisuus sekä lastenhoitoon että työhön.”

Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman myöntää, ettei vastaanottoraha ole kovin suuri.

”Mutta kyllä turvapaikanhakijat ovat sillä ennenkin pärjänneet. Varmasti pitää kyllä hyvin tarkkaan katsoa, mitä ostaa. Asumiseen ja päivittäisiin menoihin se ei riitä yhtä aikaa.”

Pärjääminen riippuu myös siitä, asuuko korkeiden elinkustannusten alueella.

”Kaikki nämä etuisuudet lähtevät siitä, että ensisijaisesti tulisi pyrkiä palkkatuloihin. Ukrainalaisillehan tilapäisen suojelun asema tarjoaa mahdollisuuden hakeutua töihin heti.”

Vastaanottorahan kanssa ei voi saada yhtä aikaa muita etuuksia kuten asumistukea.

”Kun henkilö on vastaanottojärjestelmässä, ainoa tuen muoto on perusvastaanottoraha sekä harkintaan nojaava vastaanottoraha, esimerkiksi silmälasien tai opiskeltavien kurssien maksamiseen.”

Migri ei päätä vastaanottorahan suuruudesta, vaan se säädetään laissa. Snellman itse on kuitenkin sitä mieltä, että rahamäärää olisi syytä pohtia.

”Ehkä vastaanottorahan määrän jonkinlaista korottamista olisi hyvä tarkastella. Ei pelkästään ukrainalaisten vuoksi vaan yleisesti. Elinkustannuksethan nousevat tässä kaiken aikaa.”

Täsmennys 18.6. kello 11.36: Muutettu sana henkilöturvatunnus oikeaan muotoon henkilötunnus.