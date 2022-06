”Jos passin hankinta on suunnitteilla, ota tämä ketju seurantaan” – Poliisi ryhtyy seuraamaan Pasilan passi­jonon pituutta reaaliajassa

Helsingin poliisi kehottaa seuraamaan päivityksiä jonon pituudesta, jos passin hankinta on suunnitteilla.

Helsingin poliisi on aloittanut päivittyvän viestinnän Pasilan passijonon pituudesta.

Poliisista kerrotaan, että passijonon pituus saattaa vaihdella paljonkin päivästä toiseen sekä päivän mittaan.

Lue lisää: Pitkin Pasilaa luikertelee nyt absurdin pitkä passijono – ”Suomen kansan halveksimista”, huikkaa tuohtunut jonottaja

Passijonon pituuden ennustaminen on kuitenkin hankalaa, joten ratkaisuna poliisi on päättänyt päivittää Twitter-viestipalvelun välityksellä, kuinka pitkä jono on parhaillaan.

Poliisi kirjoittaa Twitterissä:

”Olemme havainneet, että passijonon pituus vaihtelee päivittäin ja myös päivän mittaan. Haluamme parantaa reaaliaikaista viestintää, jonka vuoksi aiomme kesällä julkaista päivittäin Twitteriin päivityksen passijonon tilanteesta.”

”Jos passin hankinta on suunnitteilla, ota tämä ketju seurantaan”, poliisi twiittaa.

Ensimmäinen ajantasainen päivitys passijonoista on tehty maanantaina aamupäivällä. Poliisi kertoo kuvan kera, että kello 10.00 Helsingin poliisiasemalla on jonoa jonkin verran ulkona.

Lue lisää: Suomea piinaa historiallinen passipula, ja passin käsittely­ajan pidentyminen voi estää jopa asuntolainan saamisen

Lue lisää: Passia voi joutua jonottamaan poliisi­asemalla työpäivän verran – ”Onhan se aika villi tilanne”, sanoo naapuri­kuntaan jonottamaan matkannut tamperelais­yrittäjä