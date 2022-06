Insinööritaloon valmistuu parikymmentä asuntoa. Hulppeaan kattohuoneistoon pääsee suoraan hissillä.

Helsingin ytimeen Punavuoreen valmistuu uusia asuntoja. Kyse ei ole mistä tahansa kerrostalosta vaan suojellusta merkkirakennuksesta: arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemasta Insinööritalosta.

Syksyllä 2020 alkanut toimistotalon muodonmuutos asuinrakennukseksi on lähes valmis, ja heinäkuussa asukkaat pääsevät muuttamaan vasta valmistuneisiin koteihinsa Ratakadulla.

Töiden piti alun perin valmistua jo viime syksynä. Kohteen rakennuttajan Newil & Baun markkinointipäällikkö Henry Ahlavuo selittää pientä viivästymistä sillä, että talossa tehtiin suunniteltua laajempi saneeraus.

Entisten toimistojen tilalla on nyt 18 asuntoa, jotka vaihtelevat 30 neliön yksiöstä 140 neliön kattohuoneistoon.

Suurin asunto vie koko ylimmän kuudennen kerroksen, ja sinne pääsee suoraan hissillä. Terassilta avautuvat näkymät Helsingin kattojen yli.

Katutasossa ja maan alla on ravintolatilaa sekä saunaosasto.

1950-luvulla valmistunut Insinööritalo erottuu Ratakadulla kahden huomattavasti vanhemman rakennuksen välissä. Insinööritalon julkisivu on roomalaista fasaditiiltä. Ikkunanauhat on viimeistelty kupariverhouksin.

Juuri tällaisiin poikkeuksellisiin kohteisiin asuntorakennuttaja Newil & Bau on erikoistunut.

Yhtiön muihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi Mannerheimintien varrella Kulttuuritehdas Korjaamon lähellä sijaitsevan Yrittäjien talona tunnetun toimistorakennuksen muuttaminen asunnoiksi.

Lisäksi yhtiö rakennuttaa Töölöön Meander-kerrostalon, jonka arkkitehtina on Kiasman suunnitellut Steven Holl.

Poikkeuksellisuutta on havaittavissa myös Ratakadun asunnoissa, joissa on käytetty tavallista laadukkaamman oloisia sisustusmateriaaleja. Osassa kylpyhuoneista on esimerkiksi marmorikuvioista laattaa.

Porrashuoneissa on säilytetty karkeampi tyyli. Portaikon puisissa kateissa ja kivilattiassa näkyy ajan jälkeensä jättämiä jälkiä.

Kaikki tämä näkyy myös asuntojen hinnoissa. Neliöhinnat liikkuvat runsaassa 10 000 eurossa. Valtaosa asunnoista on jo myyty.

Entisöidyssä portaikossa on historian kerrostumia.

Alvar Aallon Insinööritaloon tulee 18 asuntoa.

Funktionalistista tyylisuuntaa edustavan Insinööritalon rakennutti sotien jälkeen Suomen Tekninen Seura. Rakennus valmistui vuonna 1951, ja sen avajaisiin osallistui korkea-arvoista väkeä presidentti Juho Kusti Paasikiveä myöten.

Ulkoasultaan punatiilinen rakennus kuparisine nauhaikkunoineen muistuttaa kuitenkin enemmän 1960-luvun kuin vuosikymmentä vanhempaa arkkitehtuuria. Aalto oli tunnetusti edellä aikaansa.

Peruskorjauksessa pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Vesa Pekka Erikkilä kertoo, että talo rakennettiin pienellä budjetilla: kun rahaa oli vähän, rakentamisessa pyrittiin yksinkertaisuuteen ja Aalto suunnitteli itse sisustuselementtejä.

Insinööritaloon arvostettu arkkitehti piirsi esimerkiksi A110-valaisimen, joka on yhä Artekin mallistossa. Rakennusmateriaaleissa puolestaan hyödynnettiin halpoja vaihtoehtoja. Esimerkiksi puuksi valikoitui tammen sävyyn petsattu mänty.

Alvar Aalto suunnitteli A110-valaisimen alun perin Insinööritaloon.

Historiallisessa rakennuksessa on moderneja asuntoja.

Rakennuksen historiaan mahtuu dramaattisiakin vaiheita.

1950-luvulla tiloissa toimi Aallon arkkitehtitoimisto. Myöhemmin ne palvelivat muun muassa Mielenterveyden keskusliittoa, elokuvateatterina, yökerhona ja ruokaravintolana. Vuonna 1967 talon kellarissa kävi keikalla poptähti Jimi Hendrix.

1960-luvun lopussa osoite tuli kuuluisaksi sikariportaan Senaattori- ja VSOP-klubeista, joihin ei pienikenkäisillä ollut asiaa. Yleistä ihmetystä herättivät kellarikerroksen uima-altaalla varustetut saunatilat ja klubilla pyörineet puputytöt.

30 vuotta myöhemmin, vuonna 1997, rakennus joutui tuhopolton kohteeksi. Samalla alkuperäinen punatiilinen katujulkisivu ja Aallon suunnittelema sisustus vaurioituivat pahoin.

Niin julkisivu kuin sisääntuloaula on ennallistettu talon historiaa kunnioittaen. Vierailijaa on vastassa kattovalaisimien rivistö, joka jäljittelee Aallon aikaista asua.

Aulassa on Alvar Aallon suunnittelemat kattovalaisimet.

