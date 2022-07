Kulosaarelaisen kerrostalon pihamaalla käyskentelee kolme kesäkanaa. Kanat ovat taloyhtiön asukkaiden yhteinen harrastus.

Takapihalta kuuluu kotkotusta. Kolme uteliasta kaakattajaa kurkistelee verkkoaidan takaa ja odottaa pääsyä ulos aitauksestaan.

Bonbon, Helmi ja Stella ovat kulosaarelaisen kerrostalon kaksivuotiaat kesäkanat.

Kun ovi aukeaa, ne tepsuttavat vehreälle pihalle innokkaina kuin pienet koirat. Nokkimaan maata ja vieraiden kengän­nauhoja, maistelemaan heinää ja kuopsuttamaan.

Noin sadan metrin päässä viilettävä metro ei tunnu häiritsevän elämää.

Bonbon ja Helmi odottavat päivän ulkoilua kerrostalokanalassa.

Idea kaupunkikanoista oli talossa asuvan Taina Ruuskasen. Oli viime vuoden kevät ja koronaviruspandemia, mihinkään ei päässyt. Hän kaipasi elämää kotipihalleen.

”Ajattelin, että olisi ihanaa, jos olisi omia kanoja”, Ruuskanen sanoo.

Hän kertoi ajatuksestaan naapurille, joka innostui heti. Yhdessä he ehdottivat kesäkanalaa taloyhtiön vuosikokouksessa. Hanketta puitiin pitkään asukkaiden Facebook-ryhmässä, ja siitä juteltiin myös kasvotusten.

Jotkut olivat huolissaan rotista, toiset kanojen hyvinvoinnista. Myös taloyhtiölle koituvat kustannukset mietityttivät. Lopulta asukkaat päättivät yhteistuumin, että kokeillaan.

Taina Ruuskanen päästää taloyhtiön kesäkanat ulkoilemaan pihalle.

Kanat syövät muun muassa jyviä, kalkkia ja rehua. Herkkumukilla on Bonbon.

Samaa on kokeiltu muuallakin. Suomen eläinsuojelu -yhdistyksen (SEY) eläinsuojelu­neuvoja Marika Tudeerin käsitys on, että kesäkanojen suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina. Silti niiden pito on vielä varsin marginaalinen harrastus.

Tudeer arvelee, että ilmiön taustalla on kiinnostus ruoan alkuperää ja lähellä tuotettua ruokaa kohtaan.

”Se tunne, että on itse tehnyt jotakin ruokansa eteen. Kana on tuotantoeläimistä helpoin. Kanat ovat myös kauhean hauskoja lemmikkejä. Ihmiset kaipaavat luontoa ja idyllistä vanhaa aikaa.”

Jos kesäkanalan haluaa omalle pihalleen, kanoista täytyy tehdä eläintenpitoilmoitus esimerkiksi Ruokaviraston verkkopalvelussa.

Ruokaviraston ylitarkastaja Laura Havukainen kertoo, että tänä vuonna virastoon on tullut 15 ilmoitusta kanoja koskevista seura- ja harrastuseläinten pidosta Helsingissä. Kussakin ilmoituksessa kanoja on ilmoitettu alle kymmenen.

Kanoja pidetään asuin­kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi siirtola­puutarhoissa.

” ”On ollut hauska seurata, miten kanat ovat kehittyneet. Niistä on tullut rohkeampia ja seurallisempia.”

Stella ja Helmi ulkoilevat kulosaarelaisen kerrostalon takapihalla.

Kulosaaressa kesäkanat ovat olleet vaivattomia eikä mitään ongelmia ole ollut, Ruuskanen sanoo.

Hän kertoo nähneensä iltapalaa etsivän ketun kiertelemässä kanalan edustalla, mutta kanat ovat saaneet olla rauhassa turvallisessa aitauksessaan.

”Nämä ovat maatiaiskanoja, aika reippaita ja pärjääviä. On ollut hauska seurata, miten ne ovat kehittyneet. Niistä on tullut rohkeampia ja seurallisempia”, Ruuskanen sanoo.

Yksitellen kesyt kanat käyvät hoitajansa mukilla, jossa on niiden herkkua: auringonkukan­siemeniä.

Vajaan 50 huoneiston taloyhtiössä sovittiin, että kanojen hoitoon ja kustannuksiin saavat osallistua kaikki halukkaat. Aluksi halukkaita hoitajia olikin runsaasti. Tänä kesänä vapaaehtoisten joukko on kutistunut neljään. Kun taas saa mennä ja matkustaa, löytyy harvemmalta aikaa kanoille.

Hoitajat varmistavat päivittäin, että kanoilla on tuoretta vettä ja ruokaa. Palkkioksi he saavat tuoreita kananmunia. Tosin ihan joka päivä munia ei tule. Maatiaiskanat eivät ole tehotuotanto­munijoita.

Ruuskasen mukaan omien kanojen munat eivät eroa maultaan kaupan kananmunista.

”Mutta ne ovat hirmu tuoreita tietysti ja tosi keltaisia. Viime kesänä munat olivat vielä eri muotoisia ja kokoisia. Nyt ne ovat jo kananmunan muotoisia.”

Golfpallot ohjaavat kanoja munimaan oikeaan paikkaan.

Asukkaat päättivät ostaa omat kanat ja hankkia kanakopin käytettynä. Vuokraaminenkin olisi ollut mahdollista. Ulkoiluhäkin he rakensivat itse kierrätetystä lauta­tavarasta.

Alkuinvestointi maksoi Ruuskasen mukaan useita satoja euroja. Ruokintaan menee nyt muutamia kymppejä kuukaudessa. Kanat syövät jyviä, kalkkia ja rehua. Pelkällä heinällä ne eivät pärjää.

”Ei ihan ilmainen harrastus, mutta melko kohtuuhintainen.”

Ruuskanen sanoo, että kanat ovat aktivoineet asukkaita ja piristäneet pihaa, jossa on paljon vähällä käytöllä olevaa tilaa. Naapureita näkee aiempaa enemmän.

Kanat houkuttelevat ihailijoita myös naapuri­taloista. Nytkin pihalle saapuu kolme koulu­ikäistä. Yksi heistä miettii, millaista olisi olla kana.

”Se olisi varmaan kivaa, kun saa olla vapaana ulkona”, naapuritalon lapsi sanoo. ”Me käydään täällä melkein joka päivä, kun ne ovat aika viihdyttäviä.”

Bonbon, Helmi ja Stella asuvat Kulosaaressa kesäkuusta loka–marraskuuhun. Viime talven kanat olivat hevostilalla. Tulevaa talvehtimis­paikkaa etsitään vielä.

Eläinsuojeluneuvoja Marika Tudeerin mukaan eläimen kannalta on parasta, jos samat kanat saavat viettää yhdessä kesät talvet: omasta parvesta erottaminen on kanoille stressaavaa.

Hänen tiedossaan ei ole suoranaisia kesä­kanojen hylkäys­tapauksia, vaikka kaikki ei aina ole mennyt kanojen kannalta ihan täydellisesti.

”Kanat ovat kuitenkin onneksi aika helppo­hoitoisia.”