Länsi-Pakilaan suunnitellun koulu- ja päiväkotirakennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023.

Kaupunki on hakenut rakennuslupaa Länsi-Pakilaan osoitteeseen Elontie 35 rakennettavaan uuteen päiväkoti- ja koulurakennukseen.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan syksyllä 2022, mitä ennen tontilta puretaan päiväkoti Havukan nykyinen rakennus.

Purkutyöt käynnistyvät juhannuksen jälkeen sisäpurkutöillä.

Uudisrakennukseen tulee tilat päiväkodille ja Pakilan ala-asteen 1.–2. luokille.

Päiväkotiin mahtuu noin 240 lasta ja kouluun noin 180 oppilasta. Rakennukseen sijoittuvat myös pienet monivammaisten lasten sekä toiminta-alueittain etenevän opetuksen yksiköt.

Uusi rakennus on kolmisiipinen ja kaksikerroksinen. Rakennuksen julkisivut ovat puisia, ja laudoituksen värinä on luonnollinen puun sävy. Sisäänkäyntiä elävöitetään korostusvärejä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Hilla Rudanko.

Uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2023.

Siihen saakka tilojen tulevat käyttäjät toimivat Aulikinpuiston paviljonkitiloissa, osoitteessa Paloheinäntie 40 B. Päiväkodit Havukka ja Pakila muuttavat paviljonkiin kesällä.

Uuden rakennuksen suunnittelussa kaupunki on kuullut lähinaapureita.

Naapureiden toiveiden mukaisesti koulun pihan metsikköä on säästetty, ja lasten ulkoleikkivälineet on vaihdettu vähemmän melua aiheuttaviksi.

Myös alueen liikenneturvallisuutta tullaan parantamaan.

Rakennushankkeen toteuttaa Pakilanpuiston allianssi.