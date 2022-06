Väylävirasto arvioi, että junien myöhästelystä päästäisiin noin tuhannesosalla Pisaraan tarvituista rahoista, kunhan samalla uusitaan kulunvalvontaa ja junakalustoa.

Puolentoista miljardin euron Pisara-radan rakentaminen olisi tarpeetonta, arvioidaan Väyläviraston tuoreessa väliraportissa.

Sujuvaan junaliikenteeseen päästäisiin muutoksilla Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan vaihdejärjestelmissä, mikä maksaisi noin tuhannesosan Pisaran kustannuksista, raportissa sanotaan.

Raportti on kokonaan julkinen vasta ensi viikolla, mutta tiivistelmässä todetaan jo, ettei Pisaralle ole enää tarvetta, jos eräät muut rataverkkoon suunnitellut investoinnit pitää tehdä joka tapauksessa.

Helsingin ratapihan ruuhkista päästään eroon halvemmallakin.

Pisara-rata on suunnitelma, jossa rakennettaisiin pisaran muotoinen reitti pääosin maan alle Pasilasta etelään.

Lähijunat kiertäisivät tätä reittiä ja Helsingin päärautatieaseman raiteet riittäisivät siten kaukoliikenteelle. Helsingin ja Pasilan välin ruuhkautumisen on muuten pelätty heijastuvan junien myöhästelyyn koko maassa.

Hankkeesta on tehty suunnitelmia, muttei rakentamispäätöstä. Valtio ei innostunut Pisaran rahoittamisesta pari vuotta sitten.

Uudessa selvityksessä lähdetään tilanteesta, jossa on jo toteutettu muita ehdotettuja ratahankkeita kuten Lentorata, Suomirata ja Turun tunnin juna. Junamatkustajien määrä Helsingin päärautatieasemalla on siis jo näiden vuoksi merkittävästi kasvanut.

Lisäksi selvityksessä oletetaan, että erinäisiä kalliita investointeja raideliikenteeseen on joka tapauksessa tehtävä.

Junankulunvalvonnan uusiminen (kaksi miljardia euroa koko Suomessa), lähiliikenteen uusi varikko (300–400 miljoonaa euroa) ja lähiliikenteen junakaluston uusiminen ovat selvityksen mukaan edessä, tuli Pisaraa tai ei.

Kyse on siis siis siitä, tarvitaanko Pisaraa myös niiden jälkeen.

Tältä pohjalta on laskettu, miten junaliikenne toimisi Helsingin päärautatieasemalla Pisara-radan kanssa tai ilman sitä niin, että lähijunat kulkevat päärautatieaseman laitimmaisille raiteille kuten nykyisin.

On myös simuloitu, miten junaliikenne toimisi erilaisissa häiriötilanteissa ja tiheämmällä vuorovälillä.

Tulos on, että jos muut muutokset on tehty, Pisara on tarpeeton. Sekä lähi- että kaukojunat myöhästelevät itse asiassa nykyistä vähemmän ilmankin Pisaraa, vaikka liikenteen määrä kasvaisi merkittävästi nykyisestä.

Jos lähijunien vuorovälejä haluttaisiin lisäksi tihentää, pitäisi tehdä vaihdemuutoksia. Näistä tarvitaan vielä tarkempia selvityksiä. Toisaalta Helsingin keskustaan kulkevien lähijunien matkustajien kannalta Pisara hivenen pidentäisi matka-aikoja ilman myöhästymisiäkin.

Nyt ilmestyvät laskelmat ovat väliraportti, ja lopullisen selvityksen olisi tarkoitus valmistua myöhään syksyllä.

Aiheesta kirjoitti ensin Yle.