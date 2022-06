Muutokselle ei lämmetty, koska kadun nimi on vakiintunut käyttöön jo 1800-luvulla.

Helsingissä poliitikot käsittelivät tällä viikolla Ullanlinnassa sijaitsevan Tehtaankadun nimen muuttamista. Kadulla sijaitsee Venäjän suurlähetystö. Nimeä ei muuteta, poliitikot päättivät.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla oli kolme aloitetta. Kadun uudeksi nimeksi ehdotettiin Zelenskyinkatua Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan. Kadulle ehdotettiin myös nimiä Slava Ukraini (suomeksi Kunnia Ukrainalle) sekä Venäjän murhaamien lasten muistokatu.

Poliitikot eivät innostuneet ajatuksesta.

Asiaa jo aiemmin keväällä pohtinut Helsingin nimistötoimikunta ei pidä nopeita muutoksia vakiintuneisiin kadunnimiin fiksuna tapana käsitellä ajankohtaisia tapahtumia ja kriisejä.

Toimikunnan mukaan ehdotukset tukea Ukrainaa paikannimiä muuttamalla ovat kansainvälinen ilmiö.

Helsingissä on periaate, että käyttöön vakiintuneita nimiä ei vaihdeta ilman painavaa syytä. Painava syy voi liittyä esimerkiksi pelastusturvallisuuteen. Muuten nimien pitäisi opastaa oikeaan paikkaan ja on järkevää, että ne pysyvät samoina pitkään.

Nimi Fabriksgatan on ollut käytössä vuodesta 1887, ja Tehtaankatukin on vakiintunut viimeistään 1900-luvun alussa. Siksi nimi on toimikunnan mielestä ”erottamaton osa helsinkiläistä nimimaisemaa ja yhteistä helsinkiläistä kokemusta”.

Tehtaankadulla myös asuu yli 2 000 helsinkiläistä ja toimii yhteensä 270 yritystä ja julkishallinnon toimipaikkaa. Nimenmuutosta on käsitelty edellisen kerran vuonna 2021.

Lue lisää: Leninin­puistosta ehdotetaan Zelenskyin­puistoa ja Tehtaan­kadusta Zelenskyin­katua