Vanhaan varastorakennukseen Jätkäsaaressa on suunniteltu uimahallia sekä asuntoja. Valitukset ovat viivästyttäneet hanketta.

Helsingin kaupunki sekä rakennusyhtiö SRV tiedottivat Bunkkeri-hankkeen suunnitellusta aikataulusta.

Entinen varasto uudistetaan 300 ihmisen asunnoiksi sekä monipuolisiksi liikuntatiloiksi. Kaupungin tiedotteen mukaan tavoitteena on saada liikuntatilat käyttöön vuoden 2026 aikana. Asuntojen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakentamisen piti alkaa jo vuonna 2017.

Helsingin kaupunki myi rakennuksen rakennusyhtiö SRV:lle, mistä seurasi kaksi erillistä valitusprosessia oikeudessa. Lokakuussa 2021 valtuuston hyväksymä sopimuskokonaisuus tuli lainvoimaiseksi viimeisen valitusprosessin päätyttyä.

SRV on teettänyt tutkimuksia rakennuksesta, ja niiden perusteella on ilmennyt, että turvallisuuden varmistamiseksi sekä sadan vuoden käyttöikätavoitteen saavuttamiseksi on Bunkkerissa toteutettava alkuperäisiä suunnitelmia laajempia purkutöitä.

SRV:n arvion mukaan lopulliset päätökset rakentamisen käynnistämisestä tehdään ensi kesänä.

Bunkkerissa puretaan nykyisen rakennuksen kaksi ylintä kerrosta ja niiden tilalle rakennetaan kymmenen asuinkerrosta.

Sen lisäksi rakennukseen suunnitellaan uimahallia sekä sisäliikuntatiloja, kuten erilaisia sisäpelikenttiä. Myös Jätkäsaaren peruskoulun liikuntatilat siirtyvät tulevaisuudessa Bunkkeriin.