Mielenterveyden keskusliitossa ihmetellään Helsingin päätöstä sulkea mielenterveyspalveluita. Sama päätös on tehty myös aiempina kesinä.

Mielenterveyspotilaiden hoitoon pääsy vaikeutuu kesän aikana Helsingissä, sillä kaupunki supistaa toimintojaan merkittävästi. Monelta potilaalta hoitokontakti katkeaa viikkojen ajaksi. Kriittisin ajankohta on keskikesä.

”Meillä on perinteisesti ollut niin, että psykiatrian poliklinikoilla on kuukauden ajan supistettu toiminta heinäkuun alkupuolelta elokuun alkuun”, vahvistaa Sami Keränen Helsingin kaupungilta. Hän sijaistaa psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tammista.

Esimerkiksi mielialahäiriöpoliklinikoiden intensiivinen avohoito on kiinni 27.6.–7.8. Koko heinäkuun ajaksi sulkeutuvat Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskus sekä Ryhmäterapiakeskus.

Auroran sairaalan psykiatrian päiväosastoja sulkeutuu heinä- ja osin myös elokuun ajaksi ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mieppi Kalasatamassa on kiinni kesäkuun lopulta heinäkuun loppuun. Neljä kaupungin terveysasemaa – Jakomäki, Kivikko, Malminkartano ja Paloheinä – panevat lapun luukulle reilun kuukauden ajaksi 27.6.–31.7.

Käytäntö ei ole uusi, vaan toistuva: joka kesä mielenterveyspotilaiden hoitoa vähennetään.

Saman kohtalon kokee moni päihdepotilas. Esimerkiksi ryhmämuotoisen päihdeavokuntoutuksen kuntoutusohjelmia suljetaan ja supistetaan ja päihdekuntoutujille suunnattu kohtaamispaikka Villa Sture on kiinni 25.7.–7.8.

Mielenterveyden keskusliitossa julkisten palvelujen kesäsulkuja ihmetellään. Sulut näkyvät lisääntyneinä yhteydenottoina.

”Palvelujen saatavuuden ongelmiin liittyvät yhteydenotot lisääntyvät etenkin heinäkuussa, kun ihmiset ovat huolissaan, että eivät saa mistään apua. On järjen vastaista supistaa palveluita juuri kesällä, kun eivät mielenterveysongelmat lomaile kesällä”, sanoo kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane Mielenterveyden keskusliitosta.

Tarvetta mielenterveyden palveluille olisi Hanen mukaan kesällä jopa enemmän kuin muina vuodenaikoina. Tämä johtuu siitä, että kesäksi muitakin palveluja karsitaan, esimerkiksi osa kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavista palveluista menee kiinni.

”Käsitykseni on, että mielenterveys ja sosiaalipalveluissa supistuksia on huomattavasti enemmän kuin somaattisella puolella. Kyse se on asenneongelmasta: mielenterveysongelmien haitallisuutta toimintakykyyn ei ymmärretä, kuten ymmärretään se, että somaattiset sairaudet tarvitsevat hoitoa myös kesäisin”, Hane sanoo.

Myös Mielenterveyden keskusliiton palvelut ovat heinäkuun loppupuolen kiinni resurssisyistä.

”Palvelumme on neuvovaa, ohjausta sekä kursseja ja luonteeltaan erilaista kuin kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut eivätkä korvaa psykiatrista hoitoa tai kuntoutusta”, Hane sanoo.

Sami Keränen Helsingin kaupungilta vakuuttaa, että kesälläkin psykiatrian pariin kuuluva hoito järjestyy Helsingin alueella, vaikkei aina omassa tutussa hoitoyksikössä.

”Psykiatrian palvelut toimivat joka arkipäivä ympäri vuoden. Pystymme koko kesän ajan vastaamaan kriisitilanteisiin ja tarjoamaan tiivistä hoitoa silloin, kun se on tarpeen. Omalle työntekijälle ei aikoja välttämättä saa, mutta esimerkiksi päivystykset [Malmilla ja Meilahdessa] ovat auki, samoin kuin kaksi Mieppiä.”

”Toki nyt jos ennen juhannusta varaa vastaanottoaikaa, seuraava aika voi mennä elokuulle, joka on tietysti pitkä aika”, Keränen myöntää.

Kun hoitoon pääsy kesällä estyy tai viivästyy, se tietää lisääntyviä ruuhkia syksyllä.

"Mielenterveysongelmissa hoidon laiminlyönti näkyy pidemmällä tähtäyksellä vakavimpina ongelmina”, sanoo Kimmo Hane.