Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja neljä kaupunkia on tuomittu maksamaan hyvityssakkoja, kertovat järjestöt Juko ja OAJ.

Työtuomioistuin on tuominnut Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n sekä Helsingin, Kuopion, Rovaniemen ja Vantaan kaupungit hyvityssakkoihin lakko-oikeuden rajoittamiseen liittyneessä tapauksessa, kertoivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ maanantaina.

Tuomion mukaan työnantajat olivat pyrkineet rajaamaan tiettyjä esihenkilöitä, kuten rehtoreita ja päiväkodinjohtajia, lakon ulkopuolelle, järjestöt kertovat.

Juko nosti KT:n työnantajille antamasta ohjeistuksesta kanteen huhtikuun alussa. Jukon näkemyksen mukaan KT ohjasi kuntia ja kuntayhtymiä edellyttämään, että tietyt viranhaltijat eivät asemansa vuoksi osallistu kevään lakkoihin.

”Katsoimme, että ohjeistuksella voitiin yrittää vaikuttaa laillisen työtaistelumme tehoon. Lisäksi työntekijät saattoivat kokea heille osoitetut päätökset painostuksena olla osallistumatta lakkoon”, Jukon neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen sanoo järjestön tiedotteessa.

Työtuomioistuin totesi, että KT:n ja kaupunkien ohjeet olivat omiaan heikentämään työtaistelun tehoa ja että ne on voitu kokea painostuksena. Ohjeet loivat tuomion mukaan vaikutelmaa, että lakkoon osallistuminen ei olisi aseman vuoksi mahdollista tai ainakaan suotavaa.

”Työtuomioistuimen päätös on hyvä muistutus siitä, että työtaisteluun osallistuminen on perustuslain suojaama perusoikeus ja tällaisen oikeuden rajoittaminen edes välillisesti on kiellettyä”, Vattulainen sanoo tiedotteessa.

Työtuomioistuin tuomitsi KT:n ja neljä kaupunkia maksamaan hyvityssakkoa kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa säädetyn työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. KT:n saama sakko on suuruudeltaan 6 000 euroa. Kaupungeista Helsingille määrättiin 4 000 euroa sakkoa, Kuopiolle ja Vantaalle kummallekin 3 000 euroa sekä Rovaniemelle 2 500 euroa, kertovat Juko ja OAJ.

Lisäksi KT ja kaupungit velvoitettiin korvaamaan yhteisvastuullisesti noin 11 000 euron verran Jukon oikeudenkäyntikuluja.

Jukon mukaan poliisin tutkittavana on lisäksi edelleen, ovatko kuntatyönantajien toimet loukanneet järjestäytymisvapautta.