Useat naiset ovat kertoneet HS:lle kokoomuksen Wille Rydmanin käyttäytyneen epäasiallisesti heitä kohtaan. Rydmanin puoluetoveri Helsingin kaupunginvaltuustosta on sitä mieltä, että Rydmanin asemaa tulisi harkita uudelleen.

Wille Rydmanin (kok) puoluetoveri, kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Sini Korpinen kyseenalaistaa Rydmanin aseman puolueen valtuustoryhmässä.

Kansanedustaja Rydman on Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja sekä Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtaja.

Viikonloppuna julkaistussa jutussa useat naiset kertoivat HS:lle Rydmanin käyttäytyneen epäasiallisesti heitä kohtaan. Osa on ollut-tapahtuma aikaan alaikäisiä.

”Tällaisessa tilanteessa ei ole mitään kultaista keskitietä. Ainoa oikea valinta, ja se ainoa tapa osoittaa sitä kuuluisaa nollatoleranssia, on näyttää että tällaisella toiminnalla on seurauksia”, Korpinen sanoo.

Korpisen mukaan puolueessa ollaan jakauduttu kahtia: osa ihmettelee, miksi tästä nyt puhutaan, kun rikosta ei ole tapahtunut eikä asiaa tutkinut keskusrikospoliisikaan löytänyt mitään.

”Itse ajattelen edustavani sitä joukkoa, joka ajattelee että vaikka lain kirjainta ei ole ylitetty, on silti tapahtunut asioita jotka ovat erittäin kyseenalaisia valta-asemassa olevalle ihmiselle”, Korpinen sanoo.

Korpinen on seurannut sosiaalisen median keskusteluja, joissa ahdistelusta ja epäasiallisesta käytöksestä syyttävien tyttöjen uskottavuutta on epäilty. Korpinen kertoo, että on itse viime päivinä saanut muun muassa Instagram-sovelluksen kautta viestejä muilta naisilta, jotka ovat olleet todistamassa kuvatunlaista käytöstä Rydmanin puolelta.

”Minulla ei ole pienintäkään syytä epäillä näiden tyttöjen kokemuksia.”

Korpisen mukaan Rydmanin asemaa tulisi harkita uudestaan vähintäänkin valtuustotyöhön liittyvien luottamustehtävien osalta.

”Päivän päätteeksi luottamus Wille Rydmania kohtaan on ottanut kolauksen. Jos näkyvällä paikalla on ihminen, johon ei luoteta, niin kaikki ottavat kolauksen”, Korpinen sanoo.