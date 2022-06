Herttoniemenrantaan rakennetaan parhaillaan täysimittaista tekonurmikenttää. Kulosaaressa kallis nurmi sai riesakseen sähköpotkulautailijat.

Puolen kilometrin päässä Herttoniemen metroasemalta pöllyää hiekka. Työkoneet möyryävät Herttoniemenrannan ala-asteen takana sijaitsevalla kentällä niin, että paikalle saapuneet Kennet Holmström ja Peik Schulman joutuvat keskustelemaan huutamalla.

Holmström ja Schulman ovat saapuneet paikalle esittelemään Helsingin uusinta jalkapallokenttää. Schulman edustaa Kulosaaren jalkapalloseuraa Kulpsia, Holmström Puotinkylän Valttia. Seurat vastaavat yhdessä uuden kentän perustamisesta ja ylläpidosta.

Vielä työt ovat tosin kesken. Schulmania ja Holmströmiä harmittaa hieman, että kenttä ei ehdi valmistua heinäkuun puolivälissä pelattavaan Helsinki Cupiin, joka tuo kaupunkiin noin 20 000 juniorifutaajaa.

”Mutta kun kenttä loppukesästä valmistuu, aletaan jakaa vuoroja”, Holmström lupaa.

Toistaiseksi kentällä on autiota. Hiekkakenttä ei ole erityisen suosittu alusta jalkapalloilijoille, vaikka se monelle joukkueelle paremman puutteessa on kelvannutkin. Pääkaupunkiseudulla on ollut pulaa tekonurmista.

Tulevaisuudessa kenttä tulee olemaan päivisin läheisen koulun sekä alueen päiväkotien käytössä. Harjoitteluvuoroja jaetaan sen mukaan, mitä perustajaseuroilta jää yli.

Schulman on varma, että kuukauden kuluttua kenttä on herännyt eloon. Hän toivoo näkevänsä kentän täynnä ihmisiä, mutta yksi asia huolettaa.

”Kulosaaren kentällä sähköpotkulaudat ovat olleet valtava ongelma”, Schulman sanoo.

Kulosaaren tekonurmi on jo kärsinyt yöllisestä ajelusta, jota on yritetty hillitä limittäisillä porteilla. Samanlaiset portit asennetaan myös Herttoniemenrannan kentälle. Ne on kuitenkin ollut helppo kiertää.

”Nyt yritämme soittaa läpi sähköpotkulautoja vuokraavat yhtiöt, jotta he rajoittaisivat lautojen toimintaa kentillä”, Schulman kertoo.

Herttoniemenrannan tekonurmikentän vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat vajaa 10 000 euron luokkaa. Kustannukset katetaan vuoromaksuilla.

Kennet Holmström ja Peik Schulman kertovat, että kentällä voidaan pelata pelejä monenlaisilla kokoonpanoilla.

Tekonurmikentän ylläpitoon kuuluu vuosittainen huolto ja säännöllinen harjaus. Talvikaudella kenttä jäädytetään, ja sillä voi luistella sään salliessa joulukuun puolivälistä maaliskuun loppuun.

Ensimmäisen talven jälkeen nähdään, kuinka paljon talvikauden jäädytys vaikuttaa tekonurmen kuntoon. Seurat ovat varautuneet lisäämään kentälle kumirouhetta, jos sitä huuhtoutuu pois talven aikana.

”Yritämme estää rouheen leviämistä ympäristöön aidoilla, joihin tulee harjat, sekä viemäreiden yhteyteen asennettavilla sihtiverkoilla”, Holmström kertoo.

Harjoitusaikojen ulkopuolella kenttä on vapaasti kaupunkilaisten käytettävissä.