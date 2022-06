Wille Rydman on ollut aiemmissa eduskuntavaaleissa ehdolla Helsingin kokoomuksen listoilta. Helsingin kokoomus päättää eduskuntavaaliehdokkaista syksyllä.

Viime viikolla käynnistynyt keskustelu Wille Rydmanin (kok) epäasiallisesta käytöksestä on johtanut Rydmanin eroamiseen sekä puolueen eduskuntaryhmästä että Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Helsingin Sanomille tiistaina, ettei puolueen luottamuksen menettäminen ole erityisen hyvä lähtökohta Rydmanin eduskuntavaaliehdokkuudelle.

Helsingin kokoomuksen ehdokaslista kootaan lopullisesti sen piirikokouksessa marraskuun loppupuolella. Osa ehdokkaista asetetaan jo elokuussa ylimääräisessä piirikokouksessa.

Yleensä tapana on ollut, että istuvat kansanedustajat tulevat halutessaan nimetyksi eduskuntavaaliehdokkaiksi ilman suurempaa keskustelua.

Helsingin kokoomuksen puheenjohtajan Tatu Rauhamäen mukaan Rydmanin ehdokkuus ei ole vielä ajankohtainen asia.

”Kysymys on erittäin vakavasta asiasta. Puolueen luottamuksen palauttaminen on kynnysehto, että ehdokkuutta voidaan harkita.”

Piirihallituksen johtoon kuuluva varapuheenjohtaja Matias Pajula on Rauhamäen linjoilla. Pajula painottaa, että kyseessä on koko puolueen, ei vain Helsingin piirin asia.

”Meidän työskentelymme kannalta tämä on ikävä asia, mutta se on vain sivujuonne tässä tilanteessa. Juuri nyt tärkeintä on selvittää tilanne ja uudistaa toimintatapoja niin, että näin ei voi enää tapahtua.”

Piirihallituksen jäsenistö kommentoi tilannetta varoen. Oskari Heinonen ja Nina Sillantaka kommentoivat tekstiviestitse olevansa samoilla linjoilla Rauhamäen kanssa.

Jäsenistä Timo Erikäinen ja Anu Puustinen eivät halunneet ottaa Rydmanin mahdolliseen ehdokkuuteen kantaa ennen tarkempia selvityksiä.

”Hyvin paljon ristiriitaisia väitteitä. Asia varmaan selviää ajan kanssa”, Erikäinen sanoo.

Janne Pietikäisellä on tilanteesta kuitenkin selvä näkemys. Tämänhetkisten tietojen valossa hän ei henkilökohtaisesti pidä Rydmanin eduskuntavaaliehdokkuutta Helsingin kokoomuksen riveistä mahdollisena.

“Syytösten perusteella on selvää, että asiallisen käytöksen raja on ylitetty. Ei tällainen käy, onhan se selvä.”

Hän kuitenkin huomauttaa, että ehdokkuus lähtee siitä, että ihminen ylipäätään haluaa ehdolle. Rydmanin aikomuksista eduskuntavaalien suhteen ei ole tietoa.

Myöskään Sanna-Maria Bertell ei pidä Rydmanin asettumista kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi todennäköisenä.

“En tiedä, mikä mahdollisuus sille enää tässä kohtaa olisi. En vain usko siihen”, hän sanoo.

Bertell kertoo pitävänsä Rydmanin toimintaa törkeänä rajojen ylittämisenä, ja kiittää puoluejohtoa tapauksen suorasta tuomitsemisesta.

“Vaikea nähdä miten tällaisen jälkeen luottamuksen voisi enää palauttaa”, Bertell sanoo.

HS ei tavoittanut piirihallituksen johtoon kuuluvaa, kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierusta kommentoimaan tapausta.