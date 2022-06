Sinkkujen juhannusohjelmassa hotelli Nuuksiossa oli muun muassa saunomista, tanssia, pelejä ja karaokea.

Espoossa järjestettyyn sinkkujen juhannustapahtumaan osallistuu yli sata ihmistä. Katriina on yksi heistä.

Iltapäivän aurinko paistaa kello kolmen jälkeen lämpimästi hotelli Nuuksion pihamaalla Espoossa Siikajärven rannalla juhannuslauantaina.

Päärakennuksen vieressä pelataan mölkkyä. Rantasaunan edustalla on ryhmä jutustelijoita. Soutuveneet ovat myös käytössä.

Meneillään on Sinkkutapahtumat-yhteisön järjestämä sinkkujuhannus. Juhannusaattona alkanut, sunnuntaina päättyvä tapahtuma on nimensä mukaisesti tarkoitettu sinkuille. Hotelli Nuuksio on varattu heille kokonaan.

Sinkkujuhannus järjestetään nyt neljättä kertaa. Kolmena aikaisempana vuonna tapahtuma oli Nurmijärven Kiljavalla.

Aurinko lämmitti sinkkujuhannukseen lähteneitä lauantaina.

Tapahtuman järjestäjä Sari Suvanto kertoo osallistujia olevan kaikkiaan 115. Heistä noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

”Tapahtuma on loppuunmyyty. Osallistujat ovat iältään keskimäärin 45–50 vuoden välillä. 30-vuotiaita löytyy muutamia, ja osallistujista pari on iäkkäämpiä”, Suvanto kuvailee.

Vaikka hotellin ympäristössä tapahtuu, Suvannon mukaan parhaillaan on menossa hiljaisempi hetki.

”Monet osallistujat taitavat levätä juuri nyt huoneissaan lounaan jälkeen.”

Juhannusaattona ohjelmassa oli muun muassa ruokailu, sauna, tanssit ja karaoke. Lauantaille oli vuorossa samaa ohjelmaa. Päärakennuksella jo pelatun mölkyn ja soutelun ohella sinkkujuhannuksessa on myös mahdollista pelata muun muassa petankkia, tennistä, frisbeegolfia ja sulkapalloa – tai jutella eri seuroissa.

”Jokainen osallistuja voi tehdä mitä haluaa”, Suvanto tiivistää tapahtuman luonteen.

”Kuumaa ja viihtyisää on ollut”, kertoo mölkkyä pelaamassa ollut Matti. Matti haluaa esiintyä jutussa ainoastaan etunimellään.

”Täällä on sosiaalista porukkaa, olen tutustunut niin vanhoihin kuin nuoriinkin.”

Matti kertoo tulleensa tapahtumaan ystävänsä suosituksesta.

”Aina voin ottaa vastaan”, Matti vastaa kysymykseen siitä, onko hän etsimässä tapahtumasta pysyvämpää seuraa.

Taina (vas.) ja Katriina kertovat, että sinkkujuhannuksessa tärkeintä on mukava yhdessäolo.

Laiturin päässä istuskelevat Taina ja Katriina. Myös he haluavat kertoa tunnelmistaan pelkillä etunimillään.

Taina on ollut viettämässä sinkkujuhannusta aikaisemminkin. Nyt hän kertoo käyneensä useamman kerran lenkillä lähiseudun maastoissa.

”Täällä on mukava tavata kavereita. On uusia ja vanhoja.”

Katriina sanoo tanssineensa paljon aattoiltana.

”Tanssin koko illan. Kaikki tulevat tanssimaan, kun pyytää. Kunnon paikka. On ateriat, ranta ja sauna. Kavereita löytyy joka lähtöön”, hän summaa.

Katriinalla ja Tainalla ei ole erityisiä tavoitteita löytää pysyvämpää seuraa sinkkutapahtumasta.

”Ei ole varsinaisesti tavoitetta löytää seuraa. Tarkoitus on muuten vain viettää mukavaa aikaa”, Taina sanoo.

”Mukava yhdessäolo on tärkeintä”, Katriina lisää.

Petri pelasi mölkkyä sinkkujuhannuksessa.

Rantasaunan liepeillä vastaan tulee Petri, joka on tapahtuman nuorimpia osanottajia. Myös hän haluaa esittäytyä vain etunimellään. Petri kertoo sinkkujuhannuksen sujuneen tosi hyvin.

”Aattona oli tutustumistilaisuus, sitten oli ruokailu ja sauna sekä tanssit ja karaoke. Frisbeegolfia, mölkkyä ja tennistä on myös ollut ohjelmassani.”

Petrin mielestä tapahtuma on yhteisöllinen. Hän kertoo pyörineensä tapahtumassa eri porukoissa.

”Toiveena olisi löytää joku. Ehkä olen vähän liian nuori”, Petri miettii.

Kun sinkut kokoontuvat, ihmiset löytävät toisensa. Tapahtuman järjestäjä Sari Suvanto ei suoraan allekirjoita väitettä.

Hänen mielestään sinkkujuhannus ei ole mikään ”paritusleiri”. Joitakin suhteita tapahtumassa on kuitenkin syntynyt.

”Vuonna 2019 sinkkujuhannuksessa tutustuneet Jarmo ja Julia muuttivat yhteen seuraavana vuonna ja menivät kihloihin vuonna 2021. Sinkkujuhannuksessa on myös syntynyt noin puoli vuotta kestänyt suhde”, Suvanto tietää.