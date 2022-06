Liikkumisrajoitusten tavoitteena on säilyttää arvokasta luontoa Stansvikin ja Itäniityn luonnonsuojelualeilla Laajasalossa.

Stansvikin luonnonsuojelualueella on vanha rautakaivos, joka on ollut käytössä 1700–1800-luvulla.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää, että Uudenmaan ely-keskus vahvistaa kahdelle luonnonsuojelualueelle laaditut hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Suunnitelmat koskevat Stansvikin lehdon ja kaivosalueen sekä Itäniityn laakson luonnonsuojelualueita Itä-Helsingin Laajasalossa.

Vuoteen 2031 asti ulottuvissa suunnitelmissa esitetään muun muassa, että vapaata kulkua Stansvikin lehtoon ja kaivosalueelle rajoitetaan. Liikkuminen ohjataan ainoastaan merkityille ulkoilupoluille.

Stansvikin lehdon ja kaivosalueen suojelun tavoitteina on säilyttää erityisesti arvokas ja paikalle tyypillinen kasvillisuus kalliokedolla, lehdossa ja tervaleppäluhdassa.

Luonnonsuojelualue on kooltaan 5,44 hehtaaria. Paikalta on louhittu rautamalmia ja kalkkia 1700- ja 1800-luvuilla, ja kaivosalue on kiinteä muinaisjäännös.

Kaupunginhallituksen mukaan myös Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen kulumista tulee torjua siten, että kulkua alueella ohjataan nykyistä tehokkaammin.

Itäniityn laakson luonnonsuojelun tavoitteena on luontotyyppien palautuminen täysin luonnontilaisiksi ja lajistoltaan edustaviksi.

Luonnonsuojelualue on 7,18 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Jollaksessa Tonttuvuoren pohjoispuolella. Se kuuluu arvokkaaseen lepakkoalueeseen, ja siellä kasvaa monia Helsingissä harvinaisia tai uhanalaisia kasveja.

Laajasalossa on viime keväänä ja vuonna käyty keskustelua, joka liittyy alueen rakentamiseen ja sen luontovaikutuksiin.

Esimerkiksi maaliskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa kolmen kerrostalon rakentamisen Jollakseen.

Rakentamista vastusti yli 200 ihmistä allekirjoittamassaan vetoomuksessa. Vastustajien mielestä kerrostalot tukkivat ihmisten ja eläinten kulkuväylän etelästä Tonttuvuorelle.

Syyskuussa kaupunki puolestaan päätti lykätä puunkaatojen aloittamista Stansvikin kartanopuistossa sen jälkeen, kun Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Stansvikin kyläyhdistys riitauttivat puistosuunnitelman toteutuksen hallintopakkomenettelyllä.

Helsingin tavoitteena on ohjata kävelijät ja pyöräilijät kapealta Stansvikintieltä Stansvikinpolulle ja rauhoittaa 150-vuotiaiden tammien kujanne ylimääräiseltä liikenteeltä. Kriitikoiden mielestä perusparannus on liian mittava.

