Vantaa kävi lähellä kanveesia, mutta hiljaisia merkkejä paremmasta on näkyvillä – Lentokenttäalueen johtohahmot kertovat tilanteesta

Lentoaseman matkustajamääristä puuttuvat aasialaiset asiakkaat, mutta sen liepeillä lukuisat yritykset porskuttavat vaihtomatkustajista piittaamatta.

Lentäjäntie Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumassa ei ensi silmäyksellä vaikuta maailman houkuttelevimmalta paikalta.

Sitä leimaa vilkkaasti liikennöity pysäköintilaitoksen suuaukko, josta matkustajat kulkevat matkatavaroidensa kanssa kohti terminaalia. Korkeat rakennukset varjostavat katua, ja ajoittain lentokoneiden melu pauhaa ilmassa.

Mutta terveysteknologiayritys Medtronicin toimitusjohtaja Panu Lauha saa sijainnin kuulostamaan suorastaan taivaalliselta.

Finavian isännöimässä toimistotalossa on kokoustiloja ja monipuoliset aulapalvelut, joiden avulla pystyy vaikkapa hoitamaan lähtöselvityksen etukäteen. Vieressä on kaksi hotellia, joihin majoittaa kansainvälisiä vieraita.

”Kun lähden toimistopöytäni äärestä, olen kuudessa-kahdeksassa minuutissa lähtöportilla”, Lauha sanoo.

Lentokenttäalueen pulssia on seurattu koko koronapandemian ajan henkeä pidätellen. Nyt taloudellinen toimeliaisuus näyttää kuitenkin olevan paranemaan päin.

Koronarajoitusten vuoksi Helsinki-Vantaa hiljeni lähes täydellisesti pitkäksi aikaa. Suomen nopeimmin kasvanut työpaikka-alue alkoi hyytyä, työnantajat lomauttivat henkilöstöään, ja monet kehityssuunnitelmat menivät jäihin.

Vantaan työttömyystilastoista on vaikea erottaa lentokenttäalueen osuutta, mutta kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistön mukaan yksi signaali kertoo paljon.

”Lomautetuista iso osa työskenteli lentokenttäalueen työpaikoissa. Lomautettujen määrä on pudonnut nopeasti”, Niinistö sanoo.

Kun pahimmillaan viime vuoden huhtikuussa lomautettuja oli noin 4 400, heitä on nyt noin 940. Vantaan työttömyysprosentti on pudonnut 10,9:ään ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt maaliskuussa laskuun.

Työllisyystilastojen avulla on silti vaikea arvioida kokonaistilannetta lentokenttäalueella, koska kaikki työntekijät eivät ole vantaalaisia.

Lauhan johtama Medtronic toimii yli sadassa maassa. Sillä on työntekijöitä yhteensä noin 90 000. Suomessa yhtiöllä on lähinnä myyntiorganisaatio, jossa työntekijöitä on 65.

Medtronic kuuluu niihin yrityksiin, jotka jo ennen pandemiaa päättivät siirtyä Helsingistä lähemmäs lentokenttää. Viimeisin muutto tapahtui vuonna 2017, kun yritys vaihtoi ykkösterminaalin vierestä Lentäjäntielle.

Syykin on selvä. Työntekijät lentävät eri maista Suomeen ja edelleen jatkolennoilla suomalaisiin sairaaloihin.

Helsinki-Vantaalla järjestetään myös kansainvälisiä neuvotteluja ja työpajoja. Teams-kokoukset eivät korvaa keskinäisiä tapaamisia. Medtronicin työntekijät palasivat etätöistä toimistolle viimeisten joukossa toukokuussa.

”Silloin kun ollaan workshop-tapaamisessa tai aivoriihityyppisessä palaverissa, etäyhteys ei ole optimaalinen”, Lauha sanoo.

Hän luonnehtii Helsinki-Vantaata hyväksi virtauspaikaksi, missä ihmiset ovat koko ajan liikkeessä.

Medtronicin toimitusjohtajaa Panu Lauhaa miellyttää se, että kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Lentojen ja matkustajien määrät kertovat Helsinki-Vantaan vilkastumisesta koronarajoitusten poistuttua. Viimeiset rajoitukset päättyivät kesäkuun lopussa.

Finavian myynti- ja reittikehitysjohtaja Petri Vuori arvioi, että pandemiaa edeltävään aikaan eli vuoden 2019 kesään verrattuna matkustajamäärä on vielä noin 30 prosenttia pienempi.

”Eurooppaan menevä matkustus on palautunut jo 80 prosenttiin. Pandemian vaikutus näkyy edelleen Koillis-Aasian lennoissa eli Japanin, Kiinan ja Etelä-Korean matkojen määrä on noin 15 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 2019.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sulkenut Venäjän ilmatilan eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä, kuten Finnairilta. Kiinalaiset ja japanilaiset yhtiöt voisivat lentää lyhintä reittiä Eurooppaan Helsinki-Vantaan kautta, mutta japanilainen lentoyhtiö JAL on omatoimisesti päättänyt kiertää Venäjän ilmatilan.

Kiinalaisyhtiöitä rajoittavat maan tiukat koronatoimet. Lentää saa vain kerran viikossa ja vajaalla koneella.

Kiinnostusta kuitenkin olisi. Vuosi sitten kiinalaisyhtiö Juneayo ja Finnair ilmoittivat yhteishankkeesta. Juneyao on ainoana kiinalaisyhtiönä lentänyt koko pandemian ajan rajoitusten mukaisen määrän lentoja.

Helsinki-Vantaan matka-aikaetu Aasiaan ei ole kadonnut, eikä Euroopassa ole kenttää, joka voisi kilpailla lyhyemmällä lentoajalla.

Tätä taustaa vasten lentoasemalla yhdeksän vuotta sitten aloitettu miljardin euron laajennusohjelma on Vuoren mukaan yhä perusteltu. Urakka valmistuu ensi vuonna.

”Emme usko, että tila jää käyttämättä. Voi vain kuvitella, miten ruuhkaista nyt olisi vanhoissa tiloissa”, Vuori miettii.

Tällä hetkellä Aasian lennoista puuttuu joka tapauksessa valtaosa, eikä vaihtomatkustajia juuri ole. Mitä se tarkoittaa lentokentän työpaikka-alueen toimijoille?

Toimialasta riippuen ei välttämättä mitään, vastaa lentokenttäalueen ison vuokranantajan Avia Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen. Hän korostaa, etteivät vaihtomatkustajat juuri astuneet terminaalin ulkopuolelle.

Avia Real Estatella on vuokratilaa tarjolla noin 170 000 neliötä, jonka käyttöastetta pandemia on Pitkäsen mukaan vähentänyt parilla prosentilla.

Pitkänen jäsentää lentokentän työpaikka-alueen kolmeen lohkoon: logistiikkaan, toimitiloihin ja majoitukseen.

Logistiikka-alalla näkyy, että lentorahti on vain kasvanut pandemian aikana. Tämä on myös lisäämässä näiden yritysten toimistotilan tarvetta.

”Me teemme nyt monen logistiikkatoimijan kanssa kartoitusta laajennustarpeesta”, Pitkänen sanoo.

Toimistotilojen kysynnässä taas näkyy se, että yritykset miettivät strategioitaan uusiksi. Etätyö vähentää tilantarvetta.

Scandic Helsinki Airport -hotellin johtaja Otto Puranen pitää hotellin sijaintia hyvänä.

Vaihtomatkustajien puuttuminen näkyy jonkin verran majoitustoiminnassa, mutta ei niin paljon kuin alaa tuntematon voisi luulla.

Scandic Helsinki Airport -hotellin johtaja Otto Puranen ei paljasta yksittäisen Scandic-hotellin käyttöastetta, mutta hänen mukaan Lentäjäntien hotellissa ollaan jo lähellä vuoden 2019 lukuja.

Käänne parempaan tapahtui ennen vuodenvaihdetta, eli useita kuukausia ennen kotimaisten pandemiarajoitusten purkua.

Aasialaisille tyypilliset isot matkaseurueet loistavat poissaolollaan, mutta työ- ja vapaa-ajan matkailijoita on likimain entiseen malliin. Lentokenttähotelliin tullaan, jos aamulento on kovin varhainen tai iltalento saapuu kovin myöhään, ja siksi asiakkaat ovat yhtä lailla suomalaisia kuin kansainvälisiä turisteja.

Scandic-hotelli Lentäjäntiellä on ollut auki koko pandemian ajan, ja sen ydinhenkilöstö on hotellijohtajan helpotukseksi sitoutunut työpaikkaansa.

”Pandemia-ajan yli meidät auttoi kaikille avoin lounastarjoilu. Sen ääreen lentokenttäalueen henkilöstö kokoontui, kun kaikki muut ruokapaikat sulkivat ovensa”, Puranen kertoo.