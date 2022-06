Purjelaiva Götheborg lähti kesäkuun alussa Ruotsin Göteborgista historiansa toiselle suurelle Aasian-matkalleen. Tänä viikonloppuna alus on Helsingin Eteläsatamassa.

Yhdestä kahteen kuukautta merillä, yhdestä kahteen kuukautta vapailla. Tällainen on suomalaisen Silja Jacobyn työrytmi pitkälle ensi vuoden loppupuolelle.

Jacoby, 27, valmistui merikapteeniksi Novia-ammattikorkeakoulusta kaksi ja puoli vuotta sitten. Jacoby on työskennellyt purjealuksilla aiemminkin, mutta hänen nykyinen työpaikkansa, ruotsalainen purjelaiva Götheborg, eroaa ulkomuodoltaan aikaisemmista huomattavasti.

Götheborg on replika eli kopio Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian samannimisestä purjealuksesta, joka seilasi maailman meriä 1700-luvulla.

Lähes 50 metriä pitkä ja 11 metriä leveä alus on maailman suurin liikenteessä oleva puinen valtameripurjelaiva. Laiva on avoinna yleisölle Helsingin Eteläsatamassa pääsymaksua vastaan maanantaihin noin puoleenpäivään saakka.

Götheborg lähti kesäkuun alussa Ruotsin Göteborgista historiansa toiselle suurelle Aasian-matkalleen. Edellisen vastaavanlaisen matkan laiva teki vähän valmistumisensa jälkeen vuosina 2005–2007.

Götheborgin ja Silja Jacobyn matka jatkuu lähikuukausina halki Pohjoismaiden pääkaupunkien, läntisen Euroopan ja Välimeren. Keväällä 2023 laiva suuntaa läpi Suezin kanavan kohti Intian valtamerta päämääränään Shanghain satama, jonne sen on tarkoitus saapua loppuvuonna 2023.

Silja Jacoby näyttää, miten merikartasta tulkitaan etäisyyksiä harpin avulla. Merikarttojen lisäksi laivassa on nykyaikainen paikannusjärjestelmä.

Alkuperäinen Götheborg haaksirikkoutui Göteborgin sataman edustalla vuonna 1745.

Jacobyn työtehtäviin kuuluu pitää huolta siitä, ettei uudemmalle Götheborgille käy samoin. Navigoinnista vastaavana perämiehenä hän valmistelee laivan reitit ja varmistaa, että laiva kulkee suunnitelman mukaista reittiä.

Jacobyn työpiste on pieni navigointihytti. Hän kaivaa hytin laatikostosta esiin merikarttoja ja harpin.

Merikarttoja käytettiin Itämerellä navigointiin jo 1700-luvulla, mutta niiden lisäksi Jacobylla on käytössään modernit ECDIS- ja AIS-järjestelmät, jota käytetään laivan sijainnin paikantamiseen, yhteentörmäysten välttämiseen ja muiden laivojen tunnistamiseen.

”Laivassa on nykyaikainen pelastus- ja navigointivälineistö. Muutoin laiva ei saisi viranomaisilta lupaa liikkua merillä”, Jacoby sanoo.

Laivassa on nykyaikaiset pelastusveneet ja pelastusrenkaat.

Laivan ohjausjärjestelmä noudattelee kuitenkin vanhaa rakennustapaa. Komentosillalla komeilee valtava puinen ruori, ja kannella on miehistöä tarkastamassa purjeiden ohjailuun käytettävien köysien kuntoa.

Kun seisoo tervantuoksuisella kannella ja suuntaa katseen yläviistoon, laivan mastoon kiinnitetyt kymmenet köydet vilisevät maallikon silmissä.

”Jokaisella köydellä on tarkoitus”, Jacoby vakuuttaa.

Purjeiden kanssa ei pärjää pelkästään köysien varassa, vaan monesti miehistön on kiivettävä noin 40 metriä korkeaan takilaan.

Laivan ollessa maissa on huoltotoimenpiteiden aika. Ruotsalainen Johannes Lif on laivalla lyhytaikaisesti työskentelevänä vapaaehtoisena.

Joitakin nykyaikaisia mukavuuksiakin laivalla on. Osmoosikone tekee suolaisesta merivedestä juomakelpoista makeaa vettä ja konehuoneessa sijaitseva generaattori pitää huolta sähköntuotosta. Laivalla on myös vesivessat ja -suihkut.

Laivalla lyhytaikaisesti piipahtavat merimiehet nukkuvat nukkumasaleissa joko riippumatoissa tai vaatimattomissa kerrossängyissä, mutta aluksen pysyvällä miehistöllä on omat pienet hytit.

Emme pääse vierailemaan makuutiloissa, sillä haastatteluhetkellä osa miehistöstä on nukkumassa.

Kannella oleva kattoikkuna avautuu ruorin luo.

Aiemmin Jacoby on toiminut toisena perämiehenä ja yliperämiehenä rahtilaivoilla, vapaaehtoisena perämiehenä Suomen purjelaivasäätiön omistamalla kuunari Helenalla sekä toisena perämiehenä purjelaiva T/S Gunillalla, jonka kotisatama sijaitsee Länsi-Ruotsin Öckerössä.

Purjelaiva Götheborgilla Jacoby aloitti tänä kesänä. Hän halusi vaihtaa rahtilaivoilta takaisin purjelaivoille, ja Götheborgin kapteeni oli Jacobylle ennestään tuttu aiemmasta työpaikasta.

Vaikka Jacobylle on kertynyt satojen meripäivien verran kokemusta purjelaivoilta, eroaa Götheborg purjehdusteknisesti aiemmista. Esimerkiksi laivassa käytetty purjesetti, eri purjeista koostuva yhdistelmä on erilainen, mikä yhdessä laivan rungon kanssa vaikuttaa laivan purjehdusominaisuuksiin.

Yhteistä aiempiin purjelaivoihin on se, että kouluttaminen on iso osa Jacobyn työnkuvaa myös Götheborgilla. Ruotsalainen purjelaiva Gunilla on purjehduspainotteisen lukion harjoittelulaiva, ja siellä työskennellessään Jacoby koulutti lukioikäisiä käsittelemään purjelaivaa.

Kuunari Helenakin on opetuslaiva, jonka purjehduksilla vapaaehtoinen miehistö perehdyttää osallistujia merenkulkuun.

Myös Götheborgin kyytiin nousee matkan varrella viikoksi–pariksi kerrallaan deckhandeja, eräänlaisia vapaaehtoisia, joilta ei vaadita alan koulutusta tai aiempaa purjehduskokemusta.

Siksi koulutus on osa Jacobyn työtä Götheborgillakin.

Aluksella on esikuvansa mukaan rakennettu tykkikansi. Miehistö käyttää sitä ruokailu- ja oleskelutilana. Tykeillä ammutaan paukkupatruunoja näytösluontoisesti eri maiden satamiin saavuttaessa.

Götheborgin on tarkoitus saavuttaa Shanghain satama loppuvuonna 2023. Navigoinnista vastaava perämies Jacoby kuitenkin muistuttaa, että reitti- ja aikataulusuunnitelmat voivat vielä muuttua.

Esimerkiksi haastattelupäivänä kävi ilmi, että laivan saapuminen Helsingistä Tukholman satamaan viivästyy joitakin päiviä, sillä laiva on vietävä telakalle potkurin lapojen hienosäätöä varten.

Jacoby ei vielä tiedä, mitä hän aikoo tehdä Götheborgin päästyä perille. Vaikka 4,5 vuoden ammattikorkeakouluopinnot tuottivat hänelle jo merikapteenin paperit, tarvitsee hän merikapteeniksi pätevöityäkseen lisää meripäiviä.

Götheborgin vieminen läpi kaikkien kolmen valtameren ei tähän vielä riitä.

Aluksessa on useita koristeellisia yksityiskohtia.