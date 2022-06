Helsingin poliisilla oli yhteensä 350 tehtävää juhannusaattoillan ja -yön aikana. Viime vuonna tehtäviä oli noin sata vähemmän.

Juhannus on ollut Helsingissä kesäisen vilkas, kertoo komisario Esa Pennanen Helsingin poliisista.

Poliisilla oli juhannusaattoillan ja -yön aikana yhteensä 350 tehtävää. Vastaavaan aikaan viime vuonna tehtäviä oli noin sata vähemmän.

”Jos viime vuoteen verrataan, tehtävämäärissä on kyllä lisäystä. Tietysti sää vaikuttaa aina, ja korona-ajallakin on voinut olla vaikutusta asiaan”, Pennanen sanoo.

Poliisin yöaikainen tehtävämäärä perjantaina ja lauantaina oli kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin viime viikonloppuna. Tehtävissä korostuivat häiriökäyttäytyminen, tappelut ja kotiväkivalta.

Poliisi teki sunnuntain vastaisena yönä kymmenisen kiinniottoa. Pennanen kuvailee lukemaa tavan­omaiseksi.

Helsingin venepoliisin mukaan lämmin ja aurinkoinen sää on näkynyt ihmisten määrässä vesillä ja saaristossa.

Ylikonstaapeli Jarkko Alastalo kertoo, että erityisesti vesijetteihin liittyvät häiriöt ovat yleistyneet ja työllistäneet poliisia myös juhannuksena.

”Viikonloppuna vesijeteistä on tullut kymmeniä valituksia kansalaisilta ja Hätäkeskuksen kautta häiriötehtävinä. Uimarantojen läheisyydessä on ollut vaarallista ajoa, ja joitakin tapauksia on ollut, joissa vesijetti on kaatunut ja kuljettaja on pelastettu.”

Vesiliikennejuopumusrajan ylittäneitä vesijettikuskeja ja veneenkuljettajia on jäänyt kiinni muutamia.

Alastalo kertoo, että lauantaina hätäkeskus sai runsaasti ilmoituksia vesijettien ”holtittomasta” ajelusta, kuten temppuilusta ja vesialueiden nopeusrajoitusten laiminlyömisestä Helsingin edustalla Merisataman, Eteläsataman ja Ruoholahden alueella.

Hänen mukaansa poliisi ja merivartiosto tekivät yhteistyössä viranomais­iskun, jolla tilanne saatiin rauhoittumaan.

Helsingin venepoliisin tietoon ei ollut sunnuntai-iltapäivään mennessä tullut yhtäkään juhannusviikonlopun aikana sattunutta hukkumistapausta pääkaupunkiseudulla.