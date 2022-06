Oikeuden mukaan Yasan kommenteissa on ollut selvästi Adhamin henkilöä loukkaava sävy sen sijaan, että niissä olisi kerrottu objektiivisesti tapahtumista.

Helsingin hovioikeus on tuominnut kansalaisaktivisti Anter Yasan ”lelusalakuljettaja” Rami Adhamin kunnian loukkaamisesta.

Vuonna 2020 Helsingin käräjäoikeus päätyi hylkäämään Yasan syytteet, mutta hovioikeus kumosi aiemmin annetun tuomion.

Hovioikeus katsoi, että Yasa on syyllistynyt Adhamin kunnianloukkaukseen. Rangaistuksena Yasa saa maksettavakseen 40 päiväsakkoa, minkä lisäksi hänen on maksettava 4­000 euroa kärsimyskorvausta Adhamille.

Tapauksessa on kyse Yaşan syksyllä 2016 julkaisemasta Facebook-kirjoituksesta. Siinä Yasa kirjoitti, että Adham on ”islamisti” eli poliittisen islamin kannattaja. Lisäksi Yasa esitti väitteitä, joiden mukaan Adham olisi syyllistynyt väärinkäytöksiin Syyriassa harjoittamansa avustustoiminnan yhteydessä ja että hän levittäisi huumausaineita.

Yasan Facebook-sivuilla oli kirjoitushetkellä noin 10 000 seuraajaa. Sivut on sittemmin poistettu.

Adham oli ollut ennen Yasan Facebook-päivitystä paljon esillä mediassa myönteisessä valossa. Hänet tunnettiin lisänimellä ”lelusalakuljettaja”, sillä hänen kerrottiin salakuljettaneen leluja lapsille Syyriaan. Yasaa pidetäänkin merkittävänä alullepanijana sille, että Adham paljastui.

Viranomaiset alkoivat tutkia Adhamin yhdistyksen raha-asioita sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli uutisoinut Adhamin ja hänen johtamansa yhdistyksen toimintaan liittyneistä epäselvyyksistä vuonna 2016. Myöhemmin kävi ilmi, että kaikki lahjoitusvarat eivät olleet menneet asianmukaiseen toimintaan. Adham sai vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen muun muassa törkeästä rahanpesusta.

Rami Adham on tuomittu aiemmin rikoksista.

Hovioikeuden mukaan Yasa ei ole syyllistynyt kunnianloukkaukseen siinä, kun hän on väittänyt Adhamilla olleen yhteyksiä terroristijärjestöihin, koska ”Yasa on esittänyt riittävät perusteet väitteelleen”. Hovioikeuden ratkaisussa kuitenkin kerrotaan, että Yasan Facebook-päivityksessä ja -kommenteissa oli lisäksi myös sellaisia väitteitä, jotka täyttivät kunnianloukkauksen määritelmän.

Oikeuden mukaan Yasan kommenteissa on ollut selvästi Adhamin henkilöä loukkaava sävy sen sijaan, että niissä olisi kerrottu objektiivisesti tapahtumista.

”Vaikka kommenttien perusteella lukija on voinut päätellä kyseessä olleen vasta Yasan omista epäilyistä, niissä on kuitenkin tuotu vahvasti esiin käsitys, että Adhamin syyllisyyskysymys avustustoimintaan liittyvien rikosepäilyjen osalta olisi selvä. Yasa ei ole tuonut kommenteissaan esiin Adhamin näkemystä tapahtumista. Vaikka Adham on sittemmin tuomittu avustustoimintaan liittyvistä rikoksista, väitteiden esittämistavan vuoksi niitä on pidettävä joka tapauksessa halventavina ja ne myös ylittävät selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä”, ratkaisussa kirjoitetaan.

Oikeus otti kantaa myös Yasan kommenteissaan esittämään väitteeseen, jonka mukaan Adham tekee aktiivista huumausainekauppaa.

Hovioikeus totesi tuomiossaan, että Adhamia ei ole tuomittu huumausaineiden myynnistä. Se, että Adham oli tuomittu noin kuusi vuotta aiemmin eli vuonna 2010 dopingaineiden maahantuonnista, ei ole hovioikeuden mukaan sellainen seikka, että Yasa olisi voinut väittää Adhamin harjoittavan kommenttien julkaisuhetkellä huumausainekauppaa.

Oikeuden mukaan tältä osin Yasan väitteissä on kysymys valheellisista tiedoista, jotka ovat olleet omiaan aiheuttamaan Adhamille vahinkoa tai kärsimystä taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.